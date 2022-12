Meľnyk: Ukrajina potrebuje od spojencov stíhačky a bojové lode

Berlín 26. decembra (TASR) - Ukrajina potrebuje od svojich partnerov aj stíhačky a bojové lode, uviedol námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrij Meľnyk v pondelkovom rozhovore pre agentúru DPA, informuje TASR.



Meľnyk, ktorý pôsobil ako ukrajinský veľvyslanec v Nemecku, povedal, že Ukrajina je veľmi vďačná za novú a odvážnu podporu Spojených štátov, v rámci ktorej Kyjev dostane systém protivzdušnej obrany Patriot.



Podľa Meľnyka však Ukrajina naďalej potrebuje podporu. "Naliehavo potrebujeme západné tanky, bojové lietadlá, bojové lode, salvové raketomety, muníciu," pokračoval. Dodal, že ide o jeho jediné vianočné želanie. Zároveň upozornil, že bez potrebnej podpory sa vojna natiahne a prinesie viac utrpenia a skazy.



Meľnyk tvrdí, že ruský prezident Vladimir Putin pripravuje svoju armádu na veľmi dlhú vojnu a mobilizuje všetky dostupné zdroje. "My Ukrajinci sme pripravení bojovať za oslobodenie svojej vlasti vrátane Krymu, kým budeme dýchať. To je isté bez ohľadu na to, čo naši partneri urobia," povedal.



Bývalý ukrajinský veľvyslanec v Nemecku tiež odmietol výzvy ruského prezidenta na rokovania o mieri, ktoré sú podľa jeho slov "čistým blufovaním". Dodal, že Ukrajina sa nikdy nevzdá akejkoľvek časti svojho územia.