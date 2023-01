Meľnyk: Ukrajina potrebuje od spojencov vojenské lode a ponorky

Kyjev 25. januára (TASR) - Ukrajinská vláda žiada od svojich západných spojencov okrem tankov aj vojenské lode a ponorky. Uviedol to v stredu pre nemecké médiá námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrij Meľnyk, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



"Potrebovali by sme vojnové lode, aby sme mohli chrániť naše pobrežie. Naše pobrežie je veľmi dlhé. Potrebovali by sme aj ponorky, aby sme dokázali odvrátiť v Čiernom mori nový útok z mora," uviedol Meľnyk pre nemecké televízie RTL a NTV.



Tanky, ktoré by mali Ukrajine pomôcť v boji proti ruskej armáde, sú podľa Meľnyka len prvým krokom.



"Máme veľmi silného protivníka. Rusi naplno vyrábajú zbrane," povedal Meľnyk. Zároveň dodal, že koniec vojny je ešte ďaleko.



Uviedol tiež, že očakáva od nového nemeckého ministra obrany Borisa Pistoriusa "líderstvo".



Meľnyk pre agentúru DPA ešte koncom decembra uviedol, že je potrebné posilniť aj ukrajinské letectvo. Podľa jeho slov by Nemecko mohlo pomôcť napríklad svojimi vojenskými lietadlami Tornado alebo stíhačkami Eurofighter.



Nemecko v stredu potvrdilo, že dodá Ukrajine tanky Leopard 2 a takisto povolilo ich dodávky ďalším krajinám. Berlín podľa vyhlásenia vlády dodá Ukrajine zo svojich zásob 14 tankov typu Leopard 2. Spolu s ďalšími krajinami by dodané tanky mohli vytvoriť dva prápory.