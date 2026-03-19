Štvrtok 19. marec 2026Meniny má Jozef
Meloniová a Frederiksenová varujú pred opakovaním migračnej krízy

Talianska premiérka Giorgia Meloniová (vľavo) a maďarský premiér Viktor Orbán prichádzajú na summit EÚ v sídle Európskej rady v Bruseli 19.marca 2026. Foto: TASR/AP

Meloniová a Frederiksenová zdôraznili, že účinnejšie je pomáhať utečencom priamo v regiónoch ich pôvodu.

Autor TASR
Rím 19. marca (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová a predsedníčka dánskej vlády Mette Frederiksenová varovali pred možnou novou migračnou vlnou do Európy v prípade eskalácie konfliktu s Iránom. Vyplýva to z ich spoločného listu adresovaného predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a ostatným lídrom EÚ, ktorý zverejnili pred štvrtkovým summitom EÚ v Bruseli.

Ako informovala agentúra ANSA, premiérky upozornili na riziko opakovania migračnej krízy z roku 2015, keď do Európy prišli milióny ľudí utekajúcich pred vojnou v Sýrii. Takýto vývoj by podľa nich predstavoval nielen humanitárnu katastrofu, ale aj hrozbu pre bezpečnosť a súdržnosť Únie.

Meloniová a Frederiksenová zdôraznili, že účinnejšie je pomáhať utečencom priamo v regiónoch ich pôvodu. Zároveň vyzvali Európsku komisiu, aby preskúmala mechanizmy umožňujúce v prípade zhoršenia situácie aktivovať mimoriadne opatrenia na obmedzenie migrácie. „Tentoraz musíme byť pripravení a konať,“ uviedli premiérky v spoločnom liste.
