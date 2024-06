Meloniová a Orbán sa stretli pred neformálnym summitom EÚ

Brusel 17. júna (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová sa stretla v pondelok so svojim maďarským náprotivkom Viktorom Orbánom. Témou ich rokovaní boli okrem iného aj výsledky nedávnych volieb do Európskeho parlamentu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr MTI a ANSA.



Orbán a Meloniová sa stretli v Bruseli pred neformálnym summitom EÚ. Počas stretnutia hovorili o výsledkoch eurovolieb, záležitostiach európskej pravice, úlohách, pred ktorými stojí Európska rada, či o nadchádzajúcom predsedníctve Maďarska v Rade EÚ, uviedol Orbánov hovorca Bertalan Havasi.



"Stretnutie išlo dobre, ako vždy s Talianskom," uviedol Orbán po schôdzke s Meloniovou v bruselskom hoteli Amigo.



Meloniová je predsedníčkou frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). Do ECR patrí aj jej strana Bratia Talianska (FdI), ktorá v eurovoľbách v Taliansku obhájila pozíciu najsilnejšej strany so ziskom takmer 29 percent hlasov.



Eurovoľby v Maďarsku vyhral Orbánov Fidesz, ktorý v súčasnosti nepatrí do nijakej európskej frakcie, keďže pred dvomi rokmi vystúpil z Európskej ľudovej strany (EPP). Očakáva sa však, že sa pripojí k ECR, píše ANSA.



Na neformálnom summite hláv štátov a vlád krajín Európskej únie sa bude diskutovať o obsadení hlavných funkcií v inštitúciách EÚ. V súvislosti s obsadením týchto funkcií Orbán povedal, že všetko bude jasnejšie po nadchádzajúcej večeri. "Situácia je teraz premenlivá," uviedol predseda maďarskej vlády.