Meloniová a päť premiérov žiadajú povoliť hybridy a autá na biopalivá
Autor TASR
Rím 5. decembra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová a lídri Poľska, Česka, Slovenska, Bulharska a Maďarska v piatok napísali lídrom Európskej únie (EÚ) list, v ktorom uviedli, že blok sa musí otvoriť hybridným automobilom a biopalivám. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.
„EÚ sa musí raz a navždy vzdať ideologického dogmatizmu, ktorý priviedol celé výrobné sektory na kolená bez toho, aby priniesol hmatateľné výhody z hľadiska globálnych emisií. Je nevyhnutné plne uplatňovať zásadu technologickej neutrality,“ uvádza sa v liste, ktorého kópiu sa podarilo získať agentúre ANSA.
Pokiaľ ide o nariadenie zakazujúce emisie oxidu uhličitého (CO2) z automobilov, list vyzýva na zachovanie hybridných vozidiel aj po roku 2035. A žiada, aby boli biopalivá uznané ako palivá s nulovými emisiami.
Automobilový priemysel v EÚ sa snaží presadiť zmiernenie cieľov v oblasti emisií. Žiada väčšiu flexibilitu a povolenie plug-in hybridov a nových áut na alternatívne palivá aj po roku 2035.
Nemecký kancelár Friedrich Merz minulý týždeň vyhlásil, že pošle list Európskej komisii, v ktorom ju vyzve, aby ponechala technologické možnosti pre automobilový priemysel otvorené aj po plánovanom postupnom vyradení nových automobilov so spaľovacími motormi v roku 2035.
Kancelár už v októbri na samite s poprednými predstaviteľmi automobilového priemyslu uviedol, že je proti súčasnému cieľu EÚ povoliť od roku 2035 registráciu iba nových plne elektrických vozidiel a „urobí všetko, čo bude v jeho silách, aby tento zákaz zmiernil“. Spomenul tiež plug-in hybridy, ako aj autá, ktoré používajú inovatívne zmesi paliva.
