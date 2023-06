Meloniová a Scholz sa zhodli na podpore Ukrajiny

Rím 8. júna (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová a nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz vo štvrtok v Ríme potvrdili spoluprácu v oblasti migrácie a pri ďalšej podpore Ukrajiny. TASR správu prevzala z agentúr APA a ANSA.



"Je dôležité venovať pozornosť požiadavkám krajín, ktoré sú najviac pod tlakom v oblasti migrácie," uviedla Meloniová. Potvrdila, že v nedeľu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a holandským premiérom Markom Ruttem navštívi Tunisko.



Taliansko je podľa jej slov pri zachraňovaní migrantov v Stredozemnom mori osamelé. Za dôležité označila spoluprácu a dohody o podpore s krajinami, odkiaľ migranti prichádzajú.



Scholz sa vyslovil za rozvoj zákonných spôsobov migrácie, pretože Nemecko rovnako ako Taliansko potrebuje kvalifikované pracovné sily.



"Spoločne stojíme pri Ukrajinu, ktorú podporujeme zbraňami i poskytovaním vojenského výcviku, a budeme to robiť tak dlho, ako bude potrebné," uviedli v spoločnom vyhlásení Scholz a Meloniová.



EÚ podľa Meloniovej potrebuje nový Pakt rastu a stability, ktorý sa výrazne zameriava na podporu hospodárskeho rastu. "Je dôležité, aby existovali flexibilné fiškálne pravidlá," povedala. Staré pravidlá označila za zastarané.



So Scholzom sa dohodli na posilnení obojstranného dialógu aj s prispením taliansko-nemeckého akčného plánu. Ten by chceli prijať na najbližšom summite medzi vládami týchto dvoch krajín, ktorý bude na konci tohto roka v Nemecku.



Scholz označil Taliansko za spoľahlivého partnera a priateľa Nemecka. "S Rímom spolupracujeme v rámci NATO, G7, G20, súhlasíme jeden s druhým a odvolávame sa jeden na druhého," povedal.



Scholz do Ríme pricestoval vo štvrtok. Ide o jeho prvú návštevu v Taliansku odkedy Meloniová vlani v októbri nastúpila do úradu.