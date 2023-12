Meloniová a Sunak sa dohodli na spolupráci v oblasti migrácie

Rím 16. decembra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová privítala v sobotu vo svojom oficiálnom sídle Palazzo Chigi v Ríme predsedu britskej vlády Rishiho Sunaka. Rokovania boli podľa jej úradu zamerané predovšetkým na spoluprácu v oblasti migrácie. TASR správu prevzala z agentúry ANSA.



Obaja lídri sa dohodli na spolufinancovaní spoločného projektu zameraného na dobrovoľné asistované návraty migrantov do krajín pôvodu. Ide o program Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na podporu migrantov.



Vo vyhlásení Meloniovej úradu sa uvádza, že obaja štátnici diskutovali aj o hlavných medzinárodných otázkach, ako sú "ruská invázia na Ukrajinu a kríza na Blízkom východe". Úrad neskôr tiež uviedol, že na stretnutí bol prítomný aj albánsky premiér Edi Rama.



"Po tom, ako sa lídri zhodli na potrebe riešiť nelegálne prisťahovalectvo do Európy čoraz štruktúrovanejším spôsobom, dohodli sa na ďalšom zintenzívnení spolupráce medzi týmito tromi krajinami v boji proti obchodovaniu s ľuďmi," uvádza sa vo vyhlásení.



Traja premiéri tiež zopakovali dôležitosť dosiahnutia definitívnej stabilizácie západného Balkánu, a to aj na základe nedávno prijatých krokov v procese rozširovania Európskej únie.