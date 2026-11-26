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Meloniová a Wadephul varujú pred rozšírením vojny
AFP pripomenula, že v poslednom období rastú obavy, že vojna by sa z Ukrajiny mohla rozšíriť aj na územie členských štátov NATO.
Autor TASR
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Berlín/Rím 26. novembra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová a nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul vo štvrtok varovali pred rozšírením vojny na Ukrajine do ďalších oblastí. Reagovali tak na nedávne ukrajinské útoky na ruské plavidlá v Stredozemnom a Baltskom mori. Obaja zároveň zdôraznili, že podporujú právo Ukrajiny brániť sa ruskej agresii, informovala agentúra AFP a talianske médiá.
„Vojna sa nesmie a ani nemôže rozšíriť do Stredozemného mora,“ vyhlásila Meloniová na okraj zasadnutia Európskej rady v súvislosti s ukrajinskými útokmi v Líbyi.
Wadephul zase varoval pred geografickým rozšírením konfliktu a zdôraznil, že Ukrajina má nepopierateľné právo na sebaobranu, ktorú Nemecko podporuje. Zároveň však podľa neho treba zabrániť eskalácii a ohrozeniu lodnej dopravy či životného prostredia v oblasti Baltského mora. Dodal, že Nemecko o tejto otázke v súčasnosti intenzívne rokuje s partnermi.
Ukrajina v nedeľu zaútočila námornými dronmi na niekoľko ruských plavidiel v Stredozemnom mori pri pobreží Líbye. Medzi zasiahnutými loďami bola ruská korveta a nákladná loď. Prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre agentúru Bloomberg potvrdil aj dronový útok Ukrajiny na ruskú nákladnú loď Sparta II v Baltskom mori pri pobreží Fínska.
Wadephul napriek kritike týchto ukrajinských útokov opakovane zdôraznil, že Nemecko Ukrajinu podporuje. „Rusko útočí na Ukrajinu a Ukrajina sa bráni. Pokiaľ útočí na vojenské ciele, je to legitímne,“ povedal. Dodal, že nepochybuje o tom, že Ukrajina tak postupuje aj v Baltskom mori.
Meloniová uviedla, že v otázke ukrajinských útokov musia európski partneri zaujať voči Kyjevu jasný postoj. Zároveň zdôraznila, že treba pokračovať v pomoci Ukrajine pri jej obrane.
Na otázku, či existuje súvislosť medzi pomocou Kyjevu a útokmi v Líbyi, Meloniová odpovedala, že tieto udalosti by nespájala. „Musíme chrániť aj bezpečnosť našich hraníc a našich občanov. V tejto otázke som bola a naďalej budem veľmi jasná aj voči prezidentovi Zelenskému,“ povedala.
AFP pripomenula, že v poslednom období rastú obavy, že vojna by sa z Ukrajiny mohla rozšíriť aj na územie členských štátov NATO. Počas ruských útokov na susednú Ukrajinu vleteli minulý piatok (20. novembra) do poľského vzdušného priestoru tri rakety, ktoré následne dopadli na zem. Nikto neutrpel zranenia. Poľskí prokurátori identifikovali všetky tri ako ruské riadené strely Ch-101. Moskva však svoju účasť poprela.
„Vojna sa nesmie a ani nemôže rozšíriť do Stredozemného mora,“ vyhlásila Meloniová na okraj zasadnutia Európskej rady v súvislosti s ukrajinskými útokmi v Líbyi.
Wadephul zase varoval pred geografickým rozšírením konfliktu a zdôraznil, že Ukrajina má nepopierateľné právo na sebaobranu, ktorú Nemecko podporuje. Zároveň však podľa neho treba zabrániť eskalácii a ohrozeniu lodnej dopravy či životného prostredia v oblasti Baltského mora. Dodal, že Nemecko o tejto otázke v súčasnosti intenzívne rokuje s partnermi.
Ukrajina v nedeľu zaútočila námornými dronmi na niekoľko ruských plavidiel v Stredozemnom mori pri pobreží Líbye. Medzi zasiahnutými loďami bola ruská korveta a nákladná loď. Prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre agentúru Bloomberg potvrdil aj dronový útok Ukrajiny na ruskú nákladnú loď Sparta II v Baltskom mori pri pobreží Fínska.
Wadephul napriek kritike týchto ukrajinských útokov opakovane zdôraznil, že Nemecko Ukrajinu podporuje. „Rusko útočí na Ukrajinu a Ukrajina sa bráni. Pokiaľ útočí na vojenské ciele, je to legitímne,“ povedal. Dodal, že nepochybuje o tom, že Ukrajina tak postupuje aj v Baltskom mori.
Meloniová uviedla, že v otázke ukrajinských útokov musia európski partneri zaujať voči Kyjevu jasný postoj. Zároveň zdôraznila, že treba pokračovať v pomoci Ukrajine pri jej obrane.
Na otázku, či existuje súvislosť medzi pomocou Kyjevu a útokmi v Líbyi, Meloniová odpovedala, že tieto udalosti by nespájala. „Musíme chrániť aj bezpečnosť našich hraníc a našich občanov. V tejto otázke som bola a naďalej budem veľmi jasná aj voči prezidentovi Zelenskému,“ povedala.
AFP pripomenula, že v poslednom období rastú obavy, že vojna by sa z Ukrajiny mohla rozšíriť aj na územie členských štátov NATO. Počas ruských útokov na susednú Ukrajinu vleteli minulý piatok (20. novembra) do poľského vzdušného priestoru tri rakety, ktoré následne dopadli na zem. Nikto neutrpel zranenia. Poľskí prokurátori identifikovali všetky tri ako ruské riadené strely Ch-101. Moskva však svoju účasť poprela.