Meloniová: Ak Trump dosiahne mier pre Ukrajinu, môže mať Nobelovu cenu
Dúfam, že jedného dňa budeme môcť udeliť Nobelovu cenu za mier Donaldovi Trumpovi, povedala Meloniová.
Autor TASR
Rím 23. januára (TASR) - Ak sa amerického prezidentovi Donaldovi Trumpovi podarí ukončiť konflikt na Ukrajine, môžeme ho nominovať na Nobelovu cenu za mier, vyhlásila v piatok talianska premiérka Giorgia Meloniová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dúfam, že jedného dňa budeme môcť udeliť Nobelovu cenu za mier Donaldovi Trumpovi,“ povedala Meloniová na tlačovej konferencii po stretnutí s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom v Ríme. Ich stretnutie sa konalo pri príležitosti podpisu dohody o posilnení vojenskej a ekonomickej spolupráce medzi vládami oboch krajín.
„Verím, že ak dokáže prispieť k dosiahnutiu spravodlivého a trvalého mieru pre Ukrajinu, nakoniec aj my budeme môcť nominovať Donalda Trumpa na Nobelovu cenu za mier,“ dodala.
V liste adresovanom nórskemu premiérovi Jonasovi Gahrovi Störeovi, zverejnenom v pondelok, Trump uviedol, že keďže túto cenu nezískal, „už necíti povinnosť myslieť výlučne na mier“.
Vo štvrtok šéf Bieleho domu svojím podpisom zároveň založil tzv. Radu mieru. Ide o súčasť jeho 20-bodového mierového plánu pre Gazu, ktorý viedol k dohode o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v októbri minulého roka.
Nová medzinárodná inštitúcia mala byť pôvodne malým zoskupením štátov dohliadajúcich na dodržiavanie prímeria v Pásme Gazy, avšak časom sa vyvinula do oveľa ambicióznejšieho projektu s cieľom pôsobiť ako nová medzinárodná platforma na riešenie globálnych konfliktov.
Kritici poukázali na to, že Trump sa snaží vytvoriť konkurenta Organizácii Spojených národov, ktorý by bol ovládaný Spojenými štátmi. Trump totiž OSN dlhodobo kritizuje a poukazuje na jej nefunkčnosť.
Taliansko dostalo tiež pozvánku pripojiť sa k tejto inštitúcii. Meloniová však Trumpovi odkázala, že Taliansko čelí „ústavným prekážkam“. Podľa správ v médiách talianska ústava neumožňuje krajine pripojiť sa k organizácii, ktorú vedie jediný zahraničný líder - v tomto prípade Trump.
Meloniová dodala, že amerického prezidenta požiadala, aby rámec Rady mieru upravil tak, aby vyhovoval potrebám Talianska a iných európskych krajín. Zdôraznila, že ich účasť môže prispieť k dosiahnutiu efektívnejšieho mieru pre Ukrajinu.
Podobný postoj zaujal aj nemecký kancelár, ktorý odmietol myšlienku pripojiť sa k Rade mieru v jeho súčasnej podobe, píše DPA. Merz zdôraznil, že už pred týždňami vyjadril Trumpovi svoju osobnú ochotu zúčastniť sa na činnosti takéhoto orgánu, ale povedal, že to, čím sa stal teraz, nemôže Nemecko v súčasných štruktúrach „z ústavných dôvodov“ akceptovať.
Dodal však, že Berlín je pripravený spolupracovať so Spojenými štátmi pri „hľadaní nových formátov“, ktoré pomôžu dosiahnuť mier vo svete. „A nechcem to obmedzovať len na Pásmo Gazy a Blízky východ. Môže to, samozrejme, platiť aj pre Ukrajinu,“ uzavrel Merz.
