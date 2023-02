Meloniová bola vo Varšave, sľúbila podporu Poľsku i Ukrajine

Varšava 20. februára (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v pondelok počas návštevy Varšavy prisľúbila šéfovi poľskej vlády Mateuszovi Morawieckemu pomoc Talianska pri podpore Ukrajiny brániacej sa ruskej agresii. Informuje o tom TASR na základe správy poľskej agentúry PAP.



"Sme a budeme na ukrajinskej strane a Poľsko môže taktiež rátať s našou podporou," povedala Meloniová na tlačovej konferencii po rokovaniach. Pripomenula, že Taliansko od začiatku invázie podporuje Ukrajinu finančne, vojensky i humanitárne.



Ako uviedol Morawiecki, Poľsko aj Taliansko sa na vojnu na Ukrajine pozerajú "úplne rovnako".



"Vieme veľmi dobre, že na to, aby sme sa dostali do normálu, zvládli energetickú aj ekonomickú krízu a stlačili infláciu, musí Ukrajina poraziť Rusko s podporou krajín z relatívne slobodného sveta," vyhlásil Morawiecki.



Dodal, že obe krajiny sa zaviazali poskytnúť Ukrajine ďalšie zbrane s cieľom "čo najskôr dosiahnuť mier".



Nedávno sa postaral o rozruch bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi vyhlásením, že keby bol šéfom vlády, s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským by sa nestretol, pretože ho považuje za zodpovedného za ničenie vlastnej krajiny. Berlusconi už dávnejšie povedal, že ak by ukrajinské jednotky neútočili na separatistické republiky v Donbase, k vojne by nebolo došlo.