Meloniová: Budovanie európskej obrany je urgentné

Rím 19. marca (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v utorok podporila plán posilnenia európskej obrany, ale vyhlásila, že budovať dlhodobo bezpečné prostredie v Európe je "nepredstaviteľné" bez Spojených štátov. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Je nepredstaviteľné budovať efektívne a dlhotrvajúce bezpečnostné záruky rozdeľovaním Európy a Spojených štátov," informovala Meloniová taliansky parlament pred summitom lídrov EÚ. Hlavnou témou summitu bude podpora Ukrajiny a navýšenie rozpočtu na obranu.



Podľa Meloniovej je budovanie "pevného európskeho piliera NATO urgentné", ale Západ nemôže byť pre to rozdelený. "Je správne, aby Európa vybavila svoju časť, ale je prinajmenšom naivné, prinajhoršom šialené, myslieť si, že to dnes dokážeme bez NATO," pokračovala.



Meloniovej krajne pravicová vláda je silným podporovateľom Ukrajiny vo vojne s Ruskom, čo podľa premiérky "nebolo nikdy spochybnené". V utorok Meloniová označila americký plán prímeria na 30 dní, ktorý ruský prezident Vladimir Putin počas telefonátu so svojim americkým náprotivkom odmietol, ako "dôležitý krok".



Talianska premiérka dôrazne odmietla vyslanie vojakov na Ukrajinu s cieľom dohliadať na dodržiavanie prípadného prímeria, ako aj ideu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o jadrovom dáždniku pre Európu.