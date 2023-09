Meloniová: Budúcnosť národa závisí od demografie

Budapešť 14. septembra (TASR) - Demografia nie je len jednou z veľkých otázok, je to otázka, od ktorej závisí budúcnosť národa. Zdôraznila to vo svojom prejave vo štvrtok v prvý deň dvojdňového demografického fóra v Budapešti predsedníčka talianskej vlády Giorgia Meloniová. S odvolaním sa na server hirklikk.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa Meloniovej slov je hlavným cieľom talianskeho kabinetu iniciovať výraznú kultúrnu zmenu v myslení o rodine, pretože Taliansko – podobne ako celý západný svet – zasiahla vážna demografická kríza.



"Klesol počet pôrodov, v dôsledku čoho vznikla silná protirodinná atmosféra. Obraz rodiny sa v médiách postupne vytrácal, namiesto toho vystupujú jednotlivci, ale ako konzumenti," povedala Meloniová.



Podotkla, že mnohí tvrdia, že migrácia pomáha zabezpečiť prosperitu, čo však ona nemôže akceptovať, keďže národy musia prevziať zodpovednosť za zabezpečenie vlastnej budúcnosti.



Bulharský prezident Rumen Radev vo svojom prejave zdôraznil, že v digitálnom 21. storočí už rivalita medzi spoločnosťami nebude o územiach, ale o ľudskom kapitáli, pretože to je najdôležitejšia hodnota. Bulharská hlava štátu, ktorá zablahoželala maďarskej prezidentke Katalin Novákovej a maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi za vytrvalosť a snahu vyvíjanú v záujme budúcnosti krajiny, zdôraznila, že zodpovednosťou rodín je vychovávať deti takým spôsobom, že sa stanú zodpovednými občanmi svojej spoločnosti.



Hostiteľkou piateho ročníka fóra je Nováková, ktorá vo svojom úvodom prejave vyhlásila, že ak sa bezdetnosť stane všeobecnou, ak nebudú deti, nebude budúcnosť. Avšak bez ohľadu na to, pod akým tlakom sú kresťanské hodnoty, rodiny si vezmú späť všetko, čo im patrí: kostoly, školy, hodnoty i sviatky, podčiarkla.



Takzvaný Budapeštiansky demografický summit sa prvýkrát konal v roku 2015 a odvtedy sa uskutočňuje každé dva roky. Účastníci fóra, medzi ktorými sú aj predstavitelia historických cirkví, spoločne uvažujú o riešení a o najdôležitejších otázkach, ktoré sa týkajú rodín.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)