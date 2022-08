Meloniová čelí kritike za video migranta, ktorý chcel znásilniť ženu

Rím 23. augusta (TASR) - Taliansku pravicovo-populistickú političku Giorgiu Meloniovú, ktorej strana Bratia Talianska (FdI) pred septembrovými parlamentnými voľbami vedie v prieskumoch verejnej mienky, v pondelok jej protikandidáti na post nového šéfa vlády obvinili z hanebnej volebnej kampane. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Stalo sa to po tom, čo na Twitteri zverejnila video zachytávajúce nedeľný incident v severotalianskom meste Piacenza, kde sa 27-ročný uchádzač o azyl z Guiney pokúsil znásilniť 55-ročnú Ukrajinku. Muža, ktorý ženu napadol na chodníku, polícia zadržala.



"Nemôžeme mlčať tvárou v tvár tomuto brutálnemu incidentu sexuálneho násilia voči ukrajinskej žene, ktorého sa počas bieleho dňa dopustil v Piacenze žiadateľ o azyl," napísala v príspevku Meloniová. Prisľúbila, že "spraví všetko pre to, aby obnovila bezpečnosť v našich mestách".



"Je nemravné používať obrázky znásilnenia. Ešte nemravnejšie je robiť to na volebné účely," uviedol v tvíte šéf stredoľavej Demokratickej strany (PD) Enrico Letta. Prominentná talianska spisovateľka somálskeho pôvodu Igiaba Scegová obvinila Meloniovú zo zneužívania obete sexuálneho násilia.



Meloniová, ktorá vyzývala na námornú blokádu severnej Afriky s cieľom zabrániť člnom s migrantmi vydať sa na plavbu do Európy, na Facebooku napísala, že jej rivali využili tento prípad, aby na ňu zaútočili, pričom ignorovali samotnú obeť a problematiku, ktorú ona nazýva imigračnou núdzovou situáciou.



Spojenectvo Meloniovej FdI s pravicovou stranou Liga (LSP) Mattea Salviniho a so stredopravou stranou Vpred Taliansko (FI) expremiéra Silvia Berlusconiho má veľkú šancu vyhrať parlamentné voľby 25. septembra.



FdI aj Liga opakovane varujú pred údajne vysokou mierou kriminality medzi migrantmi. Meloniová takisto upozorňuje na "islamizáciu" Európy. V rokoch 2018-2019, keď bol Salvini ministrom vnútra, zakázal humanitárnym záchranným plavidlám mimovládnych organizácií vplávať do talianskych prístavov. Za túto politiku už čelil viacerým trestným konaniam, pripomína tlačová agentúra ANSA.