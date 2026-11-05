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Meloniová chce do decembra rozhodnutie o vyjednávačovi EÚ k Ukrajine
Talianska premiérka v liste pripomenula, že v Európskej rade opakovane nastolila otázku, kto by mal EÚ na prípadných rokovaniach s Ruskom zastupovať.
Autor TASR
Rím 5. novembra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová chce, aby Európska únia rozhodla o tom, kto ju bude zastupovať na rokovaniach o ukončení ruskej agresie na Ukrajine, do decembrového summitu lídrov v Bruseli. Uviedla to v liste predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi. EÚ musí v otázke rusko-ukrajinského konfliktu hovoriť jednotne, inak sa môže stať v rámci rokovacieho procesu irelevantnou, zdôraznila Meloniová. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Ansa a Bloomberg.
Denník The Telegraph v októbri s odvolaním sa na nemenované zdroje informoval, že medzi kandidátov na hlavného vyjednávača Európy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom patria jeho český náprotivok Petr Pavel, fínsky prezident Alexander Stubb, dánska premiérka Mette Frederiksenová, nórsky premiér Jonas Gahr Støre a Meloniová.
Talianska premiérka v liste pripomenula, že v Európskej rade opakovane nastolila otázku, kto by mal EÚ na prípadných rokovaniach s Ruskom zastupovať. Podľa nej už ďalej nemožno odkladať „potrebu, aby Európa v otázke Ukrajiny vystupovala jednotne“.
„Naďalej vyzývam, aby sa raz a navždy rozhodlo, kto bude pri rokovacom stole zastupovať Európsku úniu a s akým mandátom,“ uviedla Meloniová s tým, že súčasný prístup, v rámci ktorého záujmy EÚ reprezentuje množstvo rôznych zástupcov a formátov, podľa nej podkopáva dôveryhodnosť EÚ.
V uplynulých týždňoch sa poradcovia pre národnú bezpečnosť z Francúzska, Nemecka a Británie zúčastnili na stretnutiach s predstaviteľmi Spojených štátov a Ukrajiny v Miami, a to spolu so zástupcami EÚ a NATO. Skupina Európanov vrátane Störeho a Stubba sa potom 20. októbra zišla v Osle s americkým vyjednávačom Steveom Witkoffom a ukrajinský prezidentom Volodymyrom Zelenským. O niekoľko dní neskôr nórsky premiér a fínsky prezident telefonovali s Putinom, čo rozhorčilo niektorých európskych lídrov vrátane talianskej premiérky.
„Som presvedčená, že si všetci uvedomujeme, ako vytváraním dojmu, že Európa koná nekoordinovane, jednoducho nahrávame do karát tým, ktorí chcú, aby táto vojna pokračovala. Myslím si, že to je neprijateľné, keď vezmeme do úvahy, že ide o ľudské životy a budúcnosť našej bezpečnosti,“ vyhlásila ďalej v liste Meloniová.
Predsedu Európskej rady oficiálne požiadala, aby sa o vyjednávačovi Európy diskutovalo na nadchádzajúcom neformálnom summite lídrov krajín EÚ v írskom Dubline tak, aby sa o ňom následne mohlo rozhodnúť na decembrovom zasadnutí Európskej rady v Bruseli, a to po konzultácii s Britániou, Nórskom a ďalšími partnermi. „V opačnom prípade sa obávam rizika, že Európa v rámci rokovacieho procesu stratí svoj význam,“ uzavrela.
Denník The Telegraph v októbri s odvolaním sa na nemenované zdroje informoval, že medzi kandidátov na hlavného vyjednávača Európy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom patria jeho český náprotivok Petr Pavel, fínsky prezident Alexander Stubb, dánska premiérka Mette Frederiksenová, nórsky premiér Jonas Gahr Støre a Meloniová.
Talianska premiérka v liste pripomenula, že v Európskej rade opakovane nastolila otázku, kto by mal EÚ na prípadných rokovaniach s Ruskom zastupovať. Podľa nej už ďalej nemožno odkladať „potrebu, aby Európa v otázke Ukrajiny vystupovala jednotne“.
„Naďalej vyzývam, aby sa raz a navždy rozhodlo, kto bude pri rokovacom stole zastupovať Európsku úniu a s akým mandátom,“ uviedla Meloniová s tým, že súčasný prístup, v rámci ktorého záujmy EÚ reprezentuje množstvo rôznych zástupcov a formátov, podľa nej podkopáva dôveryhodnosť EÚ.
V uplynulých týždňoch sa poradcovia pre národnú bezpečnosť z Francúzska, Nemecka a Británie zúčastnili na stretnutiach s predstaviteľmi Spojených štátov a Ukrajiny v Miami, a to spolu so zástupcami EÚ a NATO. Skupina Európanov vrátane Störeho a Stubba sa potom 20. októbra zišla v Osle s americkým vyjednávačom Steveom Witkoffom a ukrajinský prezidentom Volodymyrom Zelenským. O niekoľko dní neskôr nórsky premiér a fínsky prezident telefonovali s Putinom, čo rozhorčilo niektorých európskych lídrov vrátane talianskej premiérky.
„Som presvedčená, že si všetci uvedomujeme, ako vytváraním dojmu, že Európa koná nekoordinovane, jednoducho nahrávame do karát tým, ktorí chcú, aby táto vojna pokračovala. Myslím si, že to je neprijateľné, keď vezmeme do úvahy, že ide o ľudské životy a budúcnosť našej bezpečnosti,“ vyhlásila ďalej v liste Meloniová.
Predsedu Európskej rady oficiálne požiadala, aby sa o vyjednávačovi Európy diskutovalo na nadchádzajúcom neformálnom summite lídrov krajín EÚ v írskom Dubline tak, aby sa o ňom následne mohlo rozhodnúť na decembrovom zasadnutí Európskej rady v Bruseli, a to po konzultácii s Britániou, Nórskom a ďalšími partnermi. „V opačnom prípade sa obávam rizika, že Európa v rámci rokovacieho procesu stratí svoj význam,“ uzavrela.