Meloniová chce ešte do konca roka sťažiť lodiam zvážanie migrantov

Rím 19. decembra (TASR) - Vláda talianskej premiérky Giorgie Meloniovej chce ešte do konca tohto roka prijať nariadenie, ktoré sťaží záchranárskym lodiam mimovládnych organizácií privážanie migrantov do Talianska. Informuje o tom TASR na základe pondelkovej správy agentúry APA, odvolávajúcej sa na správy talianskych médií.



Podľa nariadenia talianskej vlády by mali migranti požiadať o azyl priamo na lodi, a to v krajine, kde je plavidlo registrované. Záchranárske lode budú ďalej povinné v prípade operácie v medzinárodných vodách vyhľadať okamžite po nalodení migrantov prístav, a nie čakať na mori na iné plavidlo.



Mimovládne organizácie, ktoré porušia toto nariadenie, môžu dostať pokutu až vo výške 50.000 eur, pričom im hrozí aj zhabanie lode.



Taliansky minister vnútra Matteo zdôraznil, že vláda týmto nechce kriminalizovať mimovládne organizácie, avšak je dôležité, aby sa správali podľa istých pravidiel.



Talianski vládni politici obviňujú mimovládne organizácie, že svojou činnosťou podporujú prevádzačstvo. Od začiatku roka prišlo do Talianska už takmer 100.000 migrantov.



Po úmrtí dvojročného dievčaťa pri nedeľnom stroskotaní člna s migrantmi neďaleko Lampedusy navštívil v pondelok ostrov vicepremiér a minister dopravy Matteo Salvini. "Je našou povinnosťou brániť zločinnému obchodu s ľuďmi, pretože prináša iba smrť a zúfalstvo," vyhlásil a dodal, že migráciu je potrebné "riadiť a kontrolovať".



V člne sa nachádzalo 161 migrantov, našla ich talianska pobrežná stráž. Spomínané dievča zomrelo po prevoze do nemocnice. Migranti uviedli, že za prevoz zaplatili etiópskym prevádzačom 3000 eur na hlavu.