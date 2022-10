Meloniová chce novú vládu predstaviť do 20. októbra

Rím 3. októbra (TASR) — Giorgia Meloniová, líderka krajne pravicovej strany Bratia Talianska (FdI), ktorá zvíťazila v septembrových talianskych parlamentných voľbách, chce zloženie novej vlády predstaviť do 20. októbra.



Informovala o tom v pondelok agentúra APA s tým, že Meloniová vedie v súčasnosti rokovania o novej koaličnej vláde so spriaznenými stranami pravicového bloku: Ligou Mattea Salviniho a stranou Vpred Taliansko (FI) expremiéra Silvia Berlusconiho.



Vládny kabinet má podľa informácií z kruhov FdI pozostávať z profesionálnych politikov a nestraníckych odborníkov, ktorí vláde zaistia medzinárodný rešpekt.



Meloniovej FdI získala vo voľbách 26 percent hlasov voličov a ňou vedená centristicko-pravicová koalícia bude mať v parlamente jasnú väčšinu. Očakáva sa, že prezident Sergio Mattarella po rokovaniach Meloniovú ako šéfku najsilnejšej strany poverí zostavením novej vlády.



Ešte predtým, než sa Meloniová prípadne stane premiérkou Talianska, sa 13. októbra uskutočnia ustanovujúce schôdze oboch novozvolených komôr parlamentu - Senátu a Poslaneckej snemovne. Na týchto zasadnutiach budú zvolení predsedovia oboch parlamentných komôr. Až následne sa môže začať oficiálny proces zostavovania vlády, približuje APA.



Súčasťou politickej tradície v Taliansku je, že prezident začne rokovania o novej vláde najprv so šéfmi parlamentných komôr, následne s predsedami najdôležitejších strán a prípadne s predsedami parlamentných frakcií. Keďže predčasné voľby z 25. septembra priniesli jasný volebný výsledok, sú tieto politické rokovania formálnou záležitosťou a mali by trvať len dva dni, dodáva APA.