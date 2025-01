Meloniová chce priamu voľbu predsedu vlády pred voľbami v roku 2027

Rím 9. januára (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová vo štvrtok vyjadrila nádej, že návrh reformy jej vlády na zavedenie priamej voľby predsedu vlády bude pripravený ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2027. TASR o tom informuje podľa agentúry ANSA.



"Chcela by som, aby sme sa k ďalším voľbám dostali so schválenou premiérskou reformou a s volebným zákonom, ktorý by jej bol prispôsobený," uviedla Meloniová na tlačovej konferencii.



Podľa súčasného systému v Taliansku politické strany po parlamentných voľbách vstupujú do koaličných rokovaní. Vzniknutá koalícia s väčšinou poslancov v zákonodarnom zbore sa potom dohodne na osobe, ktorú prezidentovi navrhne za premiéra. Nevyhnutne ňou pritom nemusí byť jeden z politikov, ktorých strany počas predvolebnej kampane uvádzali ako svojich hlavných kandidátov, objasnila ANSA.



Meloniová tvrdí, že navrhovaná reforma Talianom umožní voliť predsedu vlády priamo, následkom čoho by mali podľa jej slov vzniknúť silnejšie a stabilnejšie vládne kabinety.



Taliansko je dlho poznačené striedaním nestabilných vlád. Od druhej svetovej vojny ich malo približne 70, čo je viac než dvojnásobok v porovnaní s Britániou a Nemeckom.



Opakované pokusy o vytvorenie robustnejšieho systému - naposledy v roku 2016 - vždy stroskotali na množstve vzájomne si konkurujúcich predstáv, doplnila agentúra Reuters.



Súčasná premiérka svoj plán označuje za "matku všetkých reforiem". Na štvrtkovej tlačovej konferencii potvrdila, že sa zatiaľ nerozhodla, či bude vo voľbách v roku 2027 kandidovať na svoj terajší post, ktorý opísala ako mimoriadne vyčerpávajúci. K premiérskej funkcii podľa svojich slov nie je pripútaná a o tom, či sa bude o ňu uchádzať znova, sa rozhodne až po zhodnotení svojho funkčného obdobia.