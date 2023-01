Meloniová chce štátny sviatok na uctenie bojovníkov proti mafii

Rím 16. januára (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v pondelok navštívila sicílske hlavné mesto Palermo, kde po 30 rokoch na úteku zatkli mafiánskeho bossa Mattea Messinu Denara. Navrhuje, aby sa 16. január stal štátnym sviatkom ľudí bojujúcich proti organizovanému zločinu. TASR prevzala správu z agentúry ANSA.



"Zvykneme si pripomínať predovšetkým tých, čo v boji proti mafii priniesli tú najvyššiu obeť," povedala Meloniová novinárom. "Ale sú ľudia, ktorí venujú a obetujú týmto cieľom celý život. Bola by som rada, keby sa tento deň stal dňom, keď budeme oslavovať prácu týchto mužov a žien. Je to návrh, ktorý predložím - deň osláv, keď budeme našim deťom rozprávať, že mafiu možno poraziť," dodala premiérka.



"Túto vojnu sme ešte nevyhrali. Ale bola to pre budúce víťazstvo zásadná bitka a je to veľký úder organizovanému zločinu," doplnila. Meloniovej vláda sa pokúsi zaistiť, aby sa ľudia neuchyľovali k mafii, lebo štát nereaguje na ich problémy.



"Odkaz znie: treba ďalej veriť, že štát môže lepšie reagovať, že je tu a postará sa o nich. Budeme sa zo všetkých síl snažiť, aby sa nikdy neocitli v zúfalej situácii, keď budú musieť urobiť niečo, čo nikdy nechceli," uviedla Meloniová. "Ale musia mať náhradu a my ju musíme vytvoriť, pretože toto je najúčinnejší nástroj v boji proti rakovine mafie," vysvetlila talianska premiérka.



Talianska polícia v pondelok zadržala najhľadanejšieho príslušníka mafie Denara na súkromnej klinike v Palerme, kam sa prišiel liečiť. Je považovaný za nástupcu historických vodcov sicílskej mafie Cosa Nostra - Tota Riinu a Bernarda Provenzana, ktorí zomreli vo väzení v rokoch 2016 a 2017.



Denaro bol v neprítomnosti odsúdený na doživotie za vraždu. Jeho jediná známa fotografia pochádza zo začiatku 90. rokov.