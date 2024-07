Meloniová: Čína je dôležitým partnerom pri zvládaní nestability

Peking 29. júla (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v pondelok pri stretnutí s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Pekingu vyzdvihla Čínu ako dôležitého partnera pri zvládaní globálneho napätia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Meloniová je v Pekingu na svojej prvej návšteve Číny od svojho nástupu do funkcie pred takmer dvoma rokmi. Cieľom návštevy je obnovenie vzťahov, ktoré boli narušené odchodom Talianska z infraštruktúrnej a investičnej iniciatíve Jeden pás, jedna cesta (OBOR), známej aj ako Nová hodvábna cesta v decembri minulého roka. Vstup Talianska do tejto iniciatívy bol podľa Meloniovej chybou.



"Na medzinárodnej úrovni narastá neistota a myslím si, že Čína je nevyhnutne veľmi dôležitým partnerom pri riešení všetkých týchto dynamík," povedala Meloniová. Obe krajiny musia podľa nej spoločne uvažovať o tom, ako zaručiť stabilitu a mier.



"Predovšetkým potrebujeme, aby systém pravidiel, v ktorom fungujeme, zostal stabilný," povedala talianska premiérka.



Čínsky prezident zase vyzdvihol dlhodobo budované priateľské vzťahy medzi Pekingom a Rímom, píše AFP. "Obe strany presadzujú toleranciu, vzájomnú dôveru a rešpekt, pričom každá z nich si volí vlastnú cestu rozvoja," povedal Si.



Talianska premiérka pricestovala do Pekingu v sobotu. V nedeľu s čínskym premiérom Li Čchiangom podpísala trojročnú zmluvu o hospodárskej spolupráci. Meloniová uviedla, že jej cieľom je využiť tento dokument na preskúmanie nových možností spolupráce s Čínou.