Meloniová: Spolupráca talianskej vlády s eurokomisiou nie je ohrozená

Rím 18. júla (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová vo štvrtok uviedla, že jej vláda bude naďalej spolupracovať s Európskou komisiou (EK). Vyjadrila sa tak po tom, ako europoslanci z jej strany Bratia Talianska (FdI) hlasovali proti zotrvaniu Ursuly von der Leyenovej vo funkcii predsedníčky EK. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Meloniová vo videoodkaze zo summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Británii povedala, že europoslanci z jej strany nesúhlasili so znovuzvolením von der Leyenovej v otázkach "metódy a zásluh". "To samozrejme neohrozí spoluprácu, ktorú talianska vláda a Európska komisia už preukázali v mnohých oblastiach, napríklad v oblasti migrácie," dodala.



Talianska premiérka popriala staronovej šéfke EK "všetko najlepšie v jej práci". V súvislosti s vymenovaním eurokomisárov uviedla, že Rím očakáva dôležitú rolu. "Nemám dôvod domnievať sa, že by naša voľba mohla akýmkoľvek spôsobom ohroziť úlohu Talianska v Európskej komisii," povedala.



Europoslanec za FdI Carlo Fidanza vysvetlil, že von der Leyenovú so svojimi kolegami nepodporil pre jej hľadanie podpory u ľavice, prekážala im najmä jej podpora zo strany Zelených. Dodal tiež, že jej program neodráža "silné posolstvo zmeny" z júnových volieb do EP, v ktorých vzrástla podpora krajnej pravice.



Meloniovej koaliční partneri hlasovali o zotrvaní von der Leyenovej vo funkcii na ďalšie funkčné obdobie rozdielne – europoslanci zo strany Liga vedenej Matteom Salvinim hlasovali proti, zatiaľ čo strana Forza Italia vedená Antoniom Tajanim ju podporila.