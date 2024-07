Meloniová: Démonizácia krajnej pravice prestáva účinkovať

Rím 1. júla (TASR) - Snahy o démonizáciu krajne pravicových voličov strácajú účinok. Vyhlásila to v pondelok talianska premiérka Giorgia Meloniová po víťazstve krajne pravicového Národného združenia (RN) v prvom kole predčasných parlamentných volieb vo Francúzsku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Spozorovala som niečo, čo sa v rozličných formách deje aj v Taliansku: Neustála snaha démonizovať a zaháňať do kúta ľudí, ktorí nevolia ľavicu," uviedla Meloniová pre agentúru Adnkronos v prvom vyjadrení po nedeľňajších voľbách vo Francúzsku. Dodala, že ide o trik na odklonenie debaty od podstaty rozličných politických návrhov.



Meloniová je najviac pravicovo orientovanou talianskou líderkou od čias druhej svetovej vojny, konštatuje AFP. V reakcii pritom pogratulovala francúzskej krajne pravicovej strane Marine Le Penovej k víťazstvu. "Na politickej úrovni gratulujem Národnému združeniu a ich spojencom k ich jasnému úspechu v prvom kole," uviedla talianska premiérka.



RN zvíťazila v prvom kole predčasných parlamentných volieb vo Francúzsku so ziskom vyše 33 percent hlasov. Na druhom mieste s približne 28 percentami hlasov skončil ľavicový Nový ľudový front (NFP). Centristický blok prezidenta Emmanuela Macrona Spolu (ENS) sa umiestnil na treťom mieste a získal podporu probližne 20 percenta voličov.