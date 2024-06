Meloniová: Dohoda o rozdelení postov v EÚ ignoruje želanie voličov

Rím 26. júna (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v stredu skritizovala plány na rozdelenie najvyšších postov v riadiacich inštitúciách Európskej únie, pretože ignorujú želanie voličov vyjadrené vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) začiatkom júna. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters.



Tri hlavné politické frakcie v EP, ktoré nezahŕňajú Meloniovej konzervatívcov, sa podľa zdrojov Reuters v utorok dohodli na obsadení najvyšších postov vrátane výberu Nemky Ursuly von der Leyenovej do druhého funkčného obdobia na čele Európskej komisie.



Dohoda bude predložená na schválenie lídrom EÚ na summite v Bruseli, ktorý sa začne vo štvrtok. V prípade jej potvrdenia by to znamenalo politickú kontinuitu z minulosti, keď si napriek nárastu podpory krajne pravicových a euroskeptických strán udržali väčšinu proeurópske frakcie v EP.



"Zatiaľ sa mi nezdá, že by sa objavila ochota zohľadniť to, čo občania povedali pri volebných urnách," povedala Meloniová talianskym zákonodarcom. Podľa nej musia byť pri rokovaniach zohľadnené strany, ktoré vo voľbách získali vyššiu politickú podporu.



V Taliansku najviac hlasov získali práve Meloniovej pravicoví Bratia Talianska (FdI), vedúca sila Strany európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) v Európskom parlamente. Posun doprava bol zaznamenaný aj vo Francúzsku a Nemecku, kde vládnuce strany utrpeli ťažké porážky.



"Inštitúcie EÚ boli koncipované ako neutrálne subjekty a tým pádom by mali byť garanciou pre všetky členské štáty bez ohľadu na politické zafarbenie ich vlád," vyhlásila Meloniová v Poslaneckej snemovni, dolnej komore talianskeho parlamentu.



Na základe dohody o najvyšších postoch by mal byť portugalský expremiér António Costa novým predsedom Európskej rady, kde nahradí Belgičana Charla Michela a estónska premiérka Kaja Kallasová by sa mala stať novou šéfkou zahraničnej politiky EÚ a nahradiť Španiela Josepa Borrella.



EP si bude voliť nové vedenie na plenárnej schôdzi v Štrasburgu 16. až 19. júla, pričom sa očakáva, že predsednícke kreslo na najbližšieho dva a pol roka obsadí opäť Malťanka Roberta Metsolová.



Dohoda bola údajne dosiahnutá na videokonferencii šiestich národných lídrov zastupujúcich tri frakcie - Poliaka Donalda Tuska a Gréka Kyriakosa Mitsotakisa za Európsku ľudovú stranu (EPP), Nemca Olafa Scholza a Španiela Pedra Sáncheza za Socialistov a demokratov (S&D) a Francúza Emmanuela Macrona a Holanďana Marka Rutteho za Obnovme Európu (RE), dopĺňa tlačová agentúra ANSA.



Tri hlavné frakcie v EP majú dostatok hlasov na to, aby balík prešiel cez Európsku radu lídrov EÚ. Nové funkčné obdobie von der Leyenovej - kresťanskej demokratky - však musí schváliť EP, kde bude pravdepodobne musieť získať širšiu podporu. Podľa diplomatov sa von der Leyenová môže usilovať o Meloniovej podporu tým, že Taliansku ponúkne silné portfólio v Európskej komisii.