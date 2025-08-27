< sekcia Zahraničie
Meloniová: EÚ efektívne nereaguje na globálne výzvy
Rím 27. augusta (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v stredu kritizovala konkurencieschopnosť EÚ a uviedla, že Únia je čoraz menej schopná reagovať na niektoré globálne výzvy a hrozí jej „geopolitická bezvýznamnosť“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
V prejave, ktorý Meloniová predniesla v meste Rimini na severovýchode Talianska, povedala, že EÚ „nie je schopná efektívne reagovať na výzvy v oblasti konkurencieschopnosti, ktoré so sebou prinášajú Čína a Spojené štáty“.
Premiérkine vyjadrenia sa zhodujú s výrokmi jej predchodcu a bývalého prezidenta Európskej centrálnej banky Maria Draghiho, ktorý tiež varoval pred slabými stránkami Európy v rámci geopolitiky a hospodárstva.
V 40-minútovom prejave Meloniová priblížila, že tento vývoj predpokladala už dávno. Zdôraznila, že základy, na ktorých je postavená EÚ a demokracie, spochybňujú „cynické autokracie“. Vyzvala preto EÚ, aby „opäť našla svoju dušu a korene“.
Predsedníčka talianskej vlády, ktorá vedie krajne pravicovú politickú stranu Bratia Talianska, stojí na čele koalície v Taliansku od októbra 2022, pripomína DPA.
