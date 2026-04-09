Meloniová: Európa a USA musia spolupracovať
Autor TASR
Rím 9. apríla (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová vo štvrtok vyzvala Európu a Spojené štáty na spoluprácu a upozornila, že v opačnom prípade riskujú „paralýzu“. Agentúra AFP konštatuje, že vzťahy medzi USA a Európu sú napäté z dôvodu vojny v Iráne, píše TASR.
„Je nespochybniteľné, že zažívame obzvlášť náročný moment vo vzťahoch medzi Európou a Spojenými štátmi,“ povedala v parlamente Meloniová. Talianska premiérka má podľa francúzskej tlačovej agentúry blízky vzťah s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
„To, čo nazývame Západom, stojí na dvoch nohách - európskej a severoamerickej. Ak sa obe nohy nepohnú rovnakým smerom, Západ je odsúdený na paralýzu a nakoniec na irelevantnosť,“ konštatovala.
Meloniovej vládna koalícia je podľa jej slov „tvrdohlavo“ orientovaná na Západ, pretože iba keď je Západ jednotný, môže byť silou schopnou presadiť svoj hlas na svetovej scéne.
Predsedníčka vlády tvrdí, že vyjadrila nesúhlas s USA, keď to bolo potrebné, napríklad ohľadom ciel a pri obhajobe významu Severoatlantickej aliancie (NATO). „Musíme pracovať na tom, aby oba brehy Atlantiku zostali jednotné,“ pri posilňovaní NATO a pri povzbudzovaní Európy, aby stála na vlastných nohách a prevzala svoje zodpovednosti.
Taliansko tlačí na Brusel, aby zabezpečil vyváženú strategickú autonómiu, ktorá „postupne zníži našu závislosť, a za obrannú schopnosť, ktorá nás nenechá závislými od našich amerických spojencov,“ dodala Meloniová.
AFP pripomína, že Trump opakovane kritizoval spojencov NATO za to, že sa nepridali k vojne v Iráne. Alianciu kritizoval aj po stredajšom stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. Na svojej platforme Truth Social uviedol, že NATO nebolo pri USA, keď to potrebovali, a nebudú pri nich, ani ak ho budú potrebovať znova.
