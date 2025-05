Meloniová: Humanitárna situácia v Gaze je čoraz menej ospravedlniteľná

Rím 15. mája (TASR) - Humanitárna situácia v Pásme Gazy je čoraz menej ospravedlniteľná, vyhlásila v stredu v talianskom parlamente premiérka Giorgia Meloniová. Zdôraznila, že opakovane naliehala na Izraela, aby našiel spôsob, ako ukončiť vojnu proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Poslanec Angelo Bonelli z Aliancie zelených, ako aj ľavice (AVS) na Meloniovú naliehal, aby izraelské kroky v Pásme Gazy odsúdila, a pýtal sa jej, či na protest zavedie sankcie, alebo odvolá talianskeho veľvyslanca v Izraeli.



Premiérka odpovedala, že v posledných mesiacoch niekoľkokrát hovorila so svojím izraelským náprotivkom Benjaminom Netanjahuom, pričom ho vždy podľa svojich slov vyzývala, aby sa usiloval ukončiť nepriateľské akcie a dodržiaval medzinárodné právo.



„Túto výzvu dnes opätovne zdôrazňujem vzhľadom na humanitárnu situáciu v Gaze, ktorú bez problémov môžem označiť za čím ďalej tým viac dramatickú a menej ospravedlniteľnú,“ vyhlásila Meloniová.



Taliansko podľa nej nesúhlasí s nedávnymi návrhmi izraelskej vlády, súčasne však poznamenala, že to nebol Izrael, kto s nepriateľskými akciami začal a že „za neľudskými útokmi Hamasu a krutosťou namierenou proti rukojemníkom bol zámer“.



Bonelli podľa agentúry ANSA Meloniovú obvinil, že nedokáže odsúdiť „vyhladzovanie“ Palestínčanov Izraelom v Pásme Gazy. „Robíte to kvôli politickej kalkulácii: dôležitejšie je neznepriateliť si Izrael a Washington,“ vyjadril presvedčenie politik.



Kritiku voči konaniu izraelskej vlády v palestínskej enkláve vyslovil v utorok aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. „To, čo robí vláda Benjamina Netanjahua, je neprijateľné,“ povedal Macron v rozhovore pre stanicu TF1 v súvislosti s blokádou prísunu pomoci do Pásma Gazy zo strany Izraela.



Netanjahu v reakcii Macrona obvinil, že nadržiava “vražednej islamistickej teroristickej organizácii“ a opakuje „jej odpornú propagandu“. „Macron opäť požaduje, aby sa Izrael vzdal a odmenil terorizmus,“ uviedol Netanjahu vo vyhlásení.