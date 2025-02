Meloniová: Mierová dohoda pre Ukrajinu musí mať bezpečnostné záruky

Rím 26. februára (TASR) - Akákoľvek mierová dohoda na Ukrajine musí zahŕňať "bezpečnostné záruky", ktoré sa budú implementovať v kontexte NATO, vyhlásila v stredu talianska premiérka Giorgia Meloniová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Mier na Ukrajine "možno dosiahnuť len vtedy, keď Kyjev dostane primerané bezpečnostné záruky, aby sa nezopakovalo to, čoho sme boli svedkami počas uplynulých troch rokov," uviedla Meloniová po stretnutí so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom v Ríme. Odkazovala tak na ruskú inváziu na Ukrajine, ktorá sa začala vo februári 2022.



Takéto záruky sú potrebné, "aby sa európske národy, ktoré sa cítia najviac ohrozené, mohli namiesto toho cítiť bezpečne", zdôraznila premiérka.



"Tieto bezpečnostné záruky sa musia implementovať v kontexte Severoatlantickej Aliancie, pretože si myslím, že ide o najlepší rámec na zaručenie mieru, ktorý nie je ani krehký, ani dočasný a ktorý bráni práve riziku, že by Európa mohla čoskoro znovu spadnúť do vojnovej drámy," vyhlásila Meloniová.



Talianska predsedníčka vlády sa k problematike vyjadrila v čase, keď sa Británia a Francúzsko pokúšajú presvedčiť amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby poskytol Ukrajine bezpečnostné záruky ako súčasť potenciálnej dohody o prímerí s Ruskom. Obe krajiny sú iniciátormi návrhov na nasadenie európskych "mierových síl" na Ukrajine v počte menej ako 30.000, pokiaľ sa vojna s Ruskom skončí.



Francúzsko i Británia však požadujú od Trumpa záruky, pravdepodobne v podobe vzdušnej obrany či spravodajských služieb, na podporu akýchkoľvek európskych jednotiek vyslaných na Ukrajinu s cieľom dohliadať na prímerie.



"Európa musí mať odvahu pracovať na upevnení európskeho piliera NATO, o ktorom už dlho hovoríme a ktorý musí dopĺňať severoamerický pilier, pretože NATO zostáva základom našej bezpečnosti," vysvetlila Meloniová. "Aby sme to dokázali, musíme samozrejme viac míňať, ale musíme byť zároveň schopní aj zvýšiť investície," povedala premiérka. "Rozhodnutie vylúčiť výdavky na obranu z Paktu stability a rastu je prvým krokom... (po ktorom) by mali nasledovať ďalšie riešenia," dodala Meloniová.



Podľa správ talianskych médií premiérkina vláda za zatvorenými dverami diskutuje o možnosti vyslať talianskych vojakov ako súčasť mierových síl NATO, uvádza AFP.