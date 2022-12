Meloniová navštívi talianskych vojakov v Iraku

Rím 22. decembra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová vo štvrtok večer odcestuje do Iraku, kde sa pred Vianocami stretne s talianskymi vojakmi na zahraničnej misii, oznámila jej kancelária. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a ANSA.



Meloniová uviedla, že do Iraku s ňou odcestujú aj niektorí ministri jej vlády. Poznamenala, že taliansky vojenský personál v Iraku velí misii NATO.



Premiérka plánuje počas sviatkov navštíviť aj talianskych vojakov na misiách v iných častiach sveta. "Je to dôležitý signál pre našich mužov a ženy (v ozbrojených silách), ktorí obetujú určite viac ako my," povedala.



Taliansko má v Iraku a v Kuvajte celkovo 650 vojakov, píše sa na webovej stránke talianskeho ministerstva obrany.