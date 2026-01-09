< sekcia Zahraničie
Meloniová nemá ambíciu stať sa prezidentkou
Meloniová reagovala na špekulácie, že po skončení premiérskeho mandátu sa plánuje uchádzať vo voľbách o prezidentskú funkciu.
Autor TASR
Rím 9. januára (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v piatok poprela ambíciu stať sa v budúcnosti prezidentkou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry ANSA.
„To, čo robím, je akurát pre mňa a som z toho nadšená,“ vyhlásila talianska premiérka. „Či to budem robiť znova v ďalšom volebnom období bude závisieť od hlasovania Talianov,“ pokračovala s tým, že „neašpiruje na postup na ďalšiu úroveň“.
„Moja úroveň mi stačí,“ priblížila. Meloniová reagovala na špekulácie, že po skončení premiérskeho mandátu sa plánuje uchádzať vo voľbách o prezidentskú funkciu.
