Meloniová nemá ambíciu stať sa prezidentkou

Na snímke talianska premiérka Giorgia Meloniová. Foto: TASR/AP

Meloniová reagovala na špekulácie, že po skončení premiérskeho mandátu sa plánuje uchádzať vo voľbách o prezidentskú funkciu.

Autor TASR
Rím 9. januára (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v piatok poprela ambíciu stať sa v budúcnosti prezidentkou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry ANSA.

„To, čo robím, je akurát pre mňa a som z toho nadšená,“ vyhlásila talianska premiérka. „Či to budem robiť znova v ďalšom volebnom období bude závisieť od hlasovania Talianov,“ pokračovala s tým, že „neašpiruje na postup na ďalšiu úroveň“.

Moja úroveň mi stačí,“ priblížila. Meloniová reagovala na špekulácie, že po skončení premiérskeho mandátu sa plánuje uchádzať vo voľbách o prezidentskú funkciu.
