Meloniová o pápežovi: Ani v chorobe nestráca svoj povestný humor

Rím 19. februára (TASR) - Pápeža Františka v stredu v nemocnici Gemelli v Ríme navštívila talianska premiérka Giorgia Meloniová. Podľa agentúry AP je Meloniová zrejme prvým oficiálne potvrdeným návštevníkom u hospitalizovaného pápeža - okrem jeho najbližších spolupracovníkov a ošetrujúcich lekárov a zdravotníkov.



Úrad talianskej premiérky informoval, že pápež počas stretnutia s Meloniovou reagoval pohotovo a napriek zápalu pľúc v dobrej nálade. "Žartovali sme ako vždy. Nestratil svoj povestný zmysel pre humor," doplnila Meloniová.



Vatikánsky hovorca Matteo Bruni predtým v stredu informoval, že aj piatu noc v nemocnici mal pápež pokojnú. Potvrdil, že má dobrú náladu a ďakuje za modlitby za svoje uzdravenie.



Medzičasom rímsky vikár i ďalší talianski biskupi v stredu vyzvali všetkých veriacich, aby sa modlili za pápežovo uzdravenie. Na pútnikov, ktorí mali v pláne zúčastniť sa na pápežovej pravidelnej stredajšej generálnej audiencii, sa rímsky vikár obrátil s prosbou, aby prišli na Námestie sv. Petra a napriek zrušeniu audiencie sa tam spoločne pomodlili za pápežovo uzdravenie.



AP doplnila, že napriek pápežovmu zrušenému programu pútnici aj naďalej prichádzajú na púť súvisiacu so Svätým rokom.



Pápeža prijali do nemocnice Gemelli minulý piatok po tom, ako sa mu postupne asi týždeň zhoršovala bronchitída. V pondelok sa zistilo, že pápež trpí polymikrobiálnou infekciou dýchacích ciest, čo znamená, že v jeho dýchacom ústrojenstve sa vyskytuje zmes vírusov, baktérií a možno aj iných organizmov.



Vatikán v utorok večer uviedol, že CT vyšetrenie hrudníka ukázalo začiatok obojstrannej pneumónie - popri astmatickej bronchitíde, ktorá sa lieči kortizónom a antibiotikami.



AP dodala, že bronchitída môže viesť k zápalu pľúc, ktorý sa môže vyvinúť v časti alebo celých pľúcach alebo v oboch pľúcnych lalokoch. Zápal pľúc je závažnejší, keď sú postihnuté obe časti pľúc, pretože neexistuje zdravé tkanivo, ktoré by to choré kompenzovalo.



Liečba závisí aj od závažnosti stavu, ale môže zahŕňať podávanie kyslíka cez nosovú trubicu alebo masku a intravenózne aj tekutín. Pápež však dýcha samostatne a jeho srdcová činnosť je údajne dobrá. Každý deň raňajkoval, vstal z postele, prečítal si noviny a vykonal nejakú prácu z nemocničnej izby, doplnila AP.



Vatikán nateraz neposkytol žiadne informácie o tom, ako František reaguje na liečbu. Uviedol len, že nemá horúčku.



AP doplnila, že pápež má viacero ochorení, pre ktoré mu hrozia komplikácie a okrem vysokého veku nie je ani dostatočne fyzicky aktívny - používa invalidný vozík -, čo obmedzuje schopnosť jeho tela odstraňovať tekutiny nahromadené v pľúcach.



Dr. Meredith McCormacková, riaditeľka oddelenia pre choroby pľúc a intenzívnej medicíny na Univerzite Johnsa Hopkinsa, v komentári pre AP uviedla, že závažné prípady zápalu pľúc sa zvyčajne liečia približne jeden až dva týždne, ale zotavenie u staršej osoby môže trvať dlhšie. Poukázala súčasne na to, že "absencia zhoršenia (stavu pápeža) je povzbudivým znamením".



Vatikán neuviedol, ako dlho môže pápež zostať hospitalizovaný. Dodal iba, že liečba takéhoto "komplexného klinického obrazu" si bude vyžadovať "adekvátne" dlhý pobyt v nemocnici.



Pápež je hospitalizovaný na 10. poschodí nemocnice Gemelli, v špeciálnom krídle, ktoré je vyhradené pre pápežov. Pred budovou sú novinári a televízne štáby, ktorí čakajú na aktuálne informácie o pápežovom zdraví, doplnila AP.