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Meloniová odsúdila najnovšie Trumpove vyjadrenia o jej osobe
Trump v sobotu na svojej sieti Truth Social napísal, že Meloniová ho o fotografiu požiadala opakovane a zdôraznil, že jej v Taliansku klesá popularita.
Autor TASR
Rím 20. júna (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v sobotu odsúdila „neustále, ničím nevyvolané útoky“ zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Reagovala tak na jeho najnovšiu kritiku a opätovné tvrdenie, že ho na summite G7 vo Francúzsku prosila o spoločnú fotografiu, ktorú jej podľa svojich slov nakoniec poskytol z ľútosti. TASR o tom píše na základe agentúry AFP.
Trump v sobotu na svojej sieti Truth Social napísal, že Meloniová ho o fotografiu požiadala opakovane a zdôraznil, že jej v Taliansku klesá popularita. Premiérke zároveň vyčítal, že nedovolila americkej armáde pri útokoch na Irán využiť letiská na talianskom území. Meloniová chce byť teraz podľa jeho slov „opäť“ priateľkou, aby si „vylepšila čísla“, keďže Spojené štáty už Irán porazili. „Nie, ďakujem!!!“ odkázal jej.
Meloniová na tieto vyjadrenia reagovala o pár hodín neskôr na Instagrame a označila ich za nezmyselné.
„Pokiaľ ide o moju popularitu, to, že sme priatelia, jej rozhodne nepomohlo, a nezávisí ani od nášho vzťahu. Moja popularita závisí od mojej schopnosti brániť národné záujmy Talianska, a presne to som vždy robila,“ napísala Meloniová v príspevku.
„To isté som urobila aj v súvislosti s americkými vojenskými základňami v Taliansku. Ich využívanie sa riadi dohodami, ktoré sme vždy dodržiavali, a ktoré nemôžu byť porušené, pokiaľ budem premiérkou,“ dodala.
Na záver príspevku Trumpovi odkázala, aby sa radšej sústredil na svoju vlastnú popularitu.
Pre výroky amerického prezidenta už zrušil šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani cestu do Spojených štátov, kam mal odcestovať tento víkend.
Trump v sobotu na svojej sieti Truth Social napísal, že Meloniová ho o fotografiu požiadala opakovane a zdôraznil, že jej v Taliansku klesá popularita. Premiérke zároveň vyčítal, že nedovolila americkej armáde pri útokoch na Irán využiť letiská na talianskom území. Meloniová chce byť teraz podľa jeho slov „opäť“ priateľkou, aby si „vylepšila čísla“, keďže Spojené štáty už Irán porazili. „Nie, ďakujem!!!“ odkázal jej.
Meloniová na tieto vyjadrenia reagovala o pár hodín neskôr na Instagrame a označila ich za nezmyselné.
„Pokiaľ ide o moju popularitu, to, že sme priatelia, jej rozhodne nepomohlo, a nezávisí ani od nášho vzťahu. Moja popularita závisí od mojej schopnosti brániť národné záujmy Talianska, a presne to som vždy robila,“ napísala Meloniová v príspevku.
„To isté som urobila aj v súvislosti s americkými vojenskými základňami v Taliansku. Ich využívanie sa riadi dohodami, ktoré sme vždy dodržiavali, a ktoré nemôžu byť porušené, pokiaľ budem premiérkou,“ dodala.
Na záver príspevku Trumpovi odkázala, aby sa radšej sústredil na svoju vlastnú popularitu.
Pre výroky amerického prezidenta už zrušil šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani cestu do Spojených štátov, kam mal odcestovať tento víkend.