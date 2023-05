Meloniová ostro odsúdila útok na vojakov mierovej misie v Kosove

Rím 30. mája (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v pondelok "čo najdôraznejšie odsúdila" útok proti vojakom v mierovej misii KFOR v Kosove. Pri zrážkach medzi srbskými demonštrantmi a kosovskou políciou na severe regiónu utrpelo zranenia 41 vojakov KFOR vrátane 14 talianskych. TASR prevzala utorkovú správu z tlačovej agentúry ANSA.



Zranených Talianov zasiahli Molotovove koktaily, ďalší utrpeli zlomeniny, uviedla misia KFOR. Traja sú vo "vážnom, ale nie život ohrozujúcom stave", informovali oficiálne zdroje.



"To, čo sa deje, je absolútne neprijateľné a nezodpovedné," uviedla Meloniová. "Ďalšie útoky nebudeme tolerovať," dodala. Vyzvala všetky strany zapojené do konfliktnej situácie, aby "okamžite urobili krok späť a prispeli tak k zmierneniu napätia".



"Talianska vláda je maximálne oddaná mieru a stabilite na západnom Balkáne a budeme pokračovať v spolupráci s našimi spojencami," doplnila premiérka.



Taliansky minister zahraničných vecí a vicepremiér Antonio Tajani vyzval srbského prezidenta Aleksandra Vučiča a kosovského premiéra Albina Kurtiho, aby žiadali okamžité ukončenie "všetkého násilia a provokácií".



"Kosovo a Srbsko musia plniť dohody sprostredkované Európskou úniou, ktoré podpísali. Násilie je neprijateľné. Taliansko chce prispieť k čo najskoršiemu dosiahnutiu udržateľného riešenia v severnom Kosove," vyhlásil Tajani.



Príslušníci mierových síl KFOR pod velením NATO utrpeli v pondelok zranenia pri zrážkach so srbskými demonštrantmi. Cieľom Srbov bolo zabrániť, aby sa etnickí albánski starostovia zvolení 26. apríla ujali funkcie. Demonštranti požadujú aj ich odvolanie. Srbská menšina na severe Kosova komunálne voľby bojkotovala.