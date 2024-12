Meloniová otvorila zrekonštruované námestie neďaleko Vatikánu

Rím 23. decembra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v pondelok slávnostne otvorila v Ríme obnovené a upravené námestie Piazza Pia pri rieke Tiber. Námestie sa nachádza neďaleko Hadriánovho mauzólea, známeho aj ako Anjelský hrad, a kúsok od Vatikánu. Obnova bola jedným z hlavných projektov v rámci začínajúceho sa Svätého roku 2025 (Jubilea) v katolíckej cirkvi, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry ANSA.



Meloniová vyjadrila s výsledkom úpravy námestia spokojnosť. "To, že dnes môžeme slávnostne odovzdať tento projekt, je čiastočne vďaka metóde, ktorú táto vláda uplatňovala od samého začiatku, a to vytvorením pracovnej skupiny pri premiérskom úrade so všetkými zúčastnenými subjektmi. Ide o orgán schopný riešiť prekážky a ťažkosti v reálnom čase," vyhlásila Meloniová.



Ako dodala, táto "jubilejná metóda nám pripomína, že v Taliansku sa dajú veci robiť dobre a rýchlo, že verejná správa nás dokáže prekvapiť, keď chce".



Spokojný bol aj vicepremiér a minister dopravy a infraštruktúry Matteo Salvini. "Videl som tu spolupracovať mladých ľudí z Talianska aj zo zahraničia - to je krása skutočnej integrácie. Je to odpoveď tým, ktorí by chceli, aby sa v Taliansku nič nerobilo," povedal líder strany Liga.



"Je to príklad toho, že ak sociálne, politické a odborové sily idú rovnakým smerom, tak Taliansko nemá konkurenciu. Máme tých najlepších pracovníkov a inžinierov," dodal Salvini.



Starosta Ríma Roberto Gualtieri uviedol, že "málokto veril" v tento projekt, ale napriek tomu "sme to dokázali". "Jubileum dalo Rímu krásne nové námestie v projekte, ktorý si vyžadoval maximálne nasadenie a spoluprácu, čo nám umožnilo prekonať nepredvídané udalosti," zakončil Gualtieri.