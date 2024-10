Meloniová označila dohodu s Albánskom o migrantoch za dobrý príklad

Rím 15. októbra (TASR) - Talianska premiérka Georgia Meloniová v utorok ocenila kontroverznú dohodu o posielaní migrantov do Albánska v rámci procesu žiadania o azyl. Podľa jej slov ide o "dobrý príklad" pre ostatné krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Taliansko je prvým členským štátom EÚ, ktorý sa rozhodol pre takúto spoluprácu s mimoúnijnou krajinou. "Ide o novú, odvážnu a bezprecedentnú cestu, ktorá však dokonale odráža európskeho ducha a má všetko potrebné na to, aby ju nasledoval aj iné štáty, ktoré nie sú členmi EÚ," zdôraznila Meloniová v talianskom Senáte.



Vyhlásenie prišlo deň po tom, ako talianska loď previezla prvú skupina potenciálnych žiadateľov o azyl zachytených v Stredozemnom mori. Rozhodnutie ostro kritizovali skupiny na ochranu ľudských práv. Obávajú sa schopnosti Albánska poskytnúť migrantom dostatočnú ochranu. Organizácia Amnesty International označila tento program za "krutý experiment, ktorý poškvrní taliansku vládu".



Na summite európskych lídrov koncom tohto týždňa v Bruseli sa bude konať aj "neformálne stretnutie členských štátov, ktoré majú najväčší záujem o otázku migrácie", uviedla talianska premiérka.



Meloniová, líderka strany Bratia Talianska (FdI), prisľúbila, že výrazne zníži počet migrantov zo severnej Afriky. V novembri minulého roka sa preto dohodla so svojím albánskym rezortným partnerom Edim Ramom na prijatí niektorých žiadateľov o azyl v Albánsku.



Päťročná dohoda bude stáť Taliansko približne 160 miliónov eur ročne a vzťahuje sa na dospelých migrantov mužského pohlavia, ktorých zachytili plavidlá talianskeho námorníctva alebo pobrežnej stráže v medzinárodných vodách.