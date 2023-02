Meloniová označila Macronovo pozvanie Zelenského do Paríža za nevhodné

Brusel 9. februára (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová vo štvrtok označila rozhodnutie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý pred summitom EÚ v Bruseli pozval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Paríža, za "nevhodné". TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Na rovinu, včerajšie pozvanie Zelenského mi pripadá viac nevhodné, pretože som presvedčená, že našou silnou stránkou v tomto boji je jednota," povedala reportérom na okraj summitu v Bruseli. Dodala, že má pochopenie pre záležitosti domácej politiky a verejnej mienky. Tie však podľa jej slov môžu niekedy byť škodlivé.



Zelenskyj v stredu pricestoval na neočakávanú návštevu Európy, keď navštívil Britániu a Francúzka, kde absolvoval večeru s Macronom a nemeckým spolkovým kancelárom Olafom Scholzom. Talianske média uviedli, že Meloniová vyjadrila nespokojnosť so svojou neúčasťou na tomto stretnutí, píše AFP.



Macron sa k výrokom Meloniovej odmietol vyjadriť. Médiám však povedal, že chcel Zelenského a Scholza prijať z dôvodu "úlohy Francúzska a Nemecka" spojitosti so situáciou na Ukrajine. Všetky tri krajiny sú signatármi dohôd z Minska, ktoré boli zamerané na urovnanie konfliktu v Donbase.



Meloniová si neskôr v Bruseli so Zelenským potriasla rukou a privítali sa aj objatím, píše agentúra ANSA. Išlo o ich prvé stretnutie tvárou v tvár. Predtým absolvovali telefonické rozhovory, dodáva táto talianska agentúra. Meloniová uviedla, že Taliansko je "plne odhodlané" podporovať Kyjev. "Uvedomujeme si, že konflikt na Ukrajine nás zahŕňa všetkých," povedala.