Meloniová oznámila rozchod s dlhoročným partnerom, otcom ich dcéry

Rím 20. novembra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v piatok oznámila, že sa rozchádza so svojím dlhoročným partnerom a otcom ich sedemročnej dcéry. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Meloniová na sociálnych sieťach uviedla, že jej vzťah s talianskym novinárom Andreou Giambrunom, ktorý trval takmer desať rokov, sa skončil a ich cesty sa "na nejaký čas" rozišli.



"Ďakujem mu za nádherné roky, ktoré sme spolu strávili, za ťažkosti, ktorými sme si prešli, a za to, že mi dal to najdôležitejšie v mojom živote, a to je naša dcéra Ginevra," dodala.



Oznámenie o odlúčení prišlo dva dni po tom, ako sa objavili audio nahrávky, v ktorých Giambruno zdanlivo robí oplzlé poznámky na adresu svojich kolegýň.



Giambruno je moderátorom spravodajskej relácie vysielanej spoločnosťou Mediaset, ktorá je súčasťou mediálnej skupiny MFE vlastnenej dedičmi zosnulého expremiéra Silvia Berlusconiho. Strana Forza Italia (FI, Taliansko Vpred), ktorú založil, je od októbra 2022 súčasťou vládnej koalície.



Televízny moderátor bol už v minulosti kritizovaný za svoje kontroverzné vyjadrenia. Migráciu prirovnal k pohybu dobytka a tiež povedal, že mladé ženy sa môžu vyhnúť znásilneniu tým, že sa neopijú.



Meloniová a Giambruno sa zoznámili v roku 2015 na natáčaní televízneho programu. Giambruno bol autorom programu a Meloniová hostkou.