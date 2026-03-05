< sekcia Zahraničie
Meloniová: Plánujeme dodať protivzdušnú obranu do Perzského zálivu
Zdôraznila, že Perzský záliv je kľúčový aj pre export.
Autor TASR
Rím 5. marca (TASR) - Taliansko plánuje poslať systémy protivzdušnej obrany krajinám v Perzskom zálive na ich ochranu pred iránskymi vzdušnými útokmi, oznámila vo štvrtok premiérka Giorgia Meloniová. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Podobne ako Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko, tak aj Taliansko plánuje poslať pomoc krajinám v Perzskom zálive, najmä v oblasti obrany a konkrétnejšie vzdušnej obrany,“ povedala Meloniová pre stanicu RTL 102.5.
„Tu nejde len o to, že sú to spriatelené krajiny. Predovšetkým tam žijú desaťtisíce Talianov a je tam nasadených približne 2000 talianskych vojakov - ľudí, ktorých chceme a musíme chrániť,“ povedala a zdôraznila, že Perzský záliv je kľúčový aj pre export.
Irán v reakcii na útoky Izraela a USA udrel na prístavy, mestá a ropné zariadenia v celom Perzskom zálive, ktorý je dôležitým producentom energie. Taliansko nie je zvlášť závislé od dodávok energie z tohto regiónu, no ministerstvo energetiky už v stredu vyhlásilo, že v prípade potreby by krajina mohla opäť aktivovať niektoré uhoľné elektrárne.
„Podobne ako Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko, tak aj Taliansko plánuje poslať pomoc krajinám v Perzskom zálive, najmä v oblasti obrany a konkrétnejšie vzdušnej obrany,“ povedala Meloniová pre stanicu RTL 102.5.
„Tu nejde len o to, že sú to spriatelené krajiny. Predovšetkým tam žijú desaťtisíce Talianov a je tam nasadených približne 2000 talianskych vojakov - ľudí, ktorých chceme a musíme chrániť,“ povedala a zdôraznila, že Perzský záliv je kľúčový aj pre export.
Irán v reakcii na útoky Izraela a USA udrel na prístavy, mestá a ropné zariadenia v celom Perzskom zálive, ktorý je dôležitým producentom energie. Taliansko nie je zvlášť závislé od dodávok energie z tohto regiónu, no ministerstvo energetiky už v stredu vyhlásilo, že v prípade potreby by krajina mohla opäť aktivovať niektoré uhoľné elektrárne.