Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 7. december 2025Meniny má Ambróz
< sekcia Zahraničie

Meloniová po hovore so Zelenským: Taliansko dodá Ukrajine generátory

.
Na snímke talianska premiérka Giorgia Meloniová. Foto: TASR/AP

Lídri spolu telefonovali pred Zelenského plánovanými návštevami v Londýne, Bruseli a Ríme, kde bude rokovať o mierovom procese, uviedla vo vyhlásení kancelária predsedníčky talianskej vlády.

Autor TASR
Rím 7. decembra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v nedeľu telefonovala s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, oznámila podľa agentúry Reuters jej kancelária. Zelenskyj na sieti X označil rozhovor za veľmi vecný. Meloniová oznámila, že Ukrajine po najnovších ruských útokoch pošle generátory na podporu energetickej infraštruktúry a obyvateľstva. Informuje o tom.

Lídri spolu telefonovali pred Zelenského plánovanými návštevami v Londýne, Bruseli a Ríme, kde bude rokovať o mierovom procese, uviedla vo vyhlásení kancelária predsedníčky talianskej vlády.

Ukrajinského lídra v pondelok prijme britský premiér Keir Starmer, s ktorým bude hovoriť o stave rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Na stretnutí v londýnskom sídle predsedu britskej vlády sa zúčastnia aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz.

Odchádzajúci vyslanec amerického prezidenta pre Ukrajinu Keith Kellogg v sobotu vyhlásil, že vyjednávači sú „veľmi blízko“ k uzavretiu dohody, ktorá by konflikt na Ukrajine ukončila. Ostáva podľa neho vyriešiť iba dve zostávajúce otázky, ktorými sú budúcnosť Donbasu a Záporožskej jadrovej elektrárne.

Zahranično-politický poradca Kremľa Dmitrij Ušakov však podľa ruských médií upozornil, že Spojené štáty budú vo svojom mierovom pláne musieť urobiť „radikálne zmeny“, aby bol pre Moskvu prijateľný.

Talianska premiérka v telefonáte s ukrajinským prezidentom zopakovala, že podporuje prebiehajúce rokovania a úsilie USA dosiahnuť „spravodlivý a trvalý mier“. Takisto privítala ochotu Kyjeva konať v dobrej viere a vyzvala Moskvu, aby prejavila podobnú otvorenosť.

Okrem toho potvrdila solidaritu Talianska po novej vlne „nevyberavých“ ruských útokov na ukrajinskú civilnú infraštruktúru. Jej kancelária v súvislosti s novou podporou uviedla, že generátory poskytnuté talianskymi spoločnosťami budú dodané v najbližších týždňoch.
.

Neprehliadnite

KLIMOVÁ: Nervozitou a prehnaným očakávaním si môžeme pokaziť Vianoce

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 82 rokov zomrela Oľga Feldeková

OBRAZOM: Pápež Lev XIV. prijal na audiencii prezidenta SR

Pápež Pellegrinimu povedal, že by chcel v dohľadnej dobe navštíviť SR