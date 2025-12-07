< sekcia Zahraničie
Meloniová po hovore so Zelenským: Taliansko dodá Ukrajine generátory
Lídri spolu telefonovali pred Zelenského plánovanými návštevami v Londýne, Bruseli a Ríme, kde bude rokovať o mierovom procese, uviedla vo vyhlásení kancelária predsedníčky talianskej vlády.
Autor TASR
Rím 7. decembra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v nedeľu telefonovala s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, oznámila podľa agentúry Reuters jej kancelária. Zelenskyj na sieti X označil rozhovor za veľmi vecný. Meloniová oznámila, že Ukrajine po najnovších ruských útokoch pošle generátory na podporu energetickej infraštruktúry a obyvateľstva. Informuje o tom.
Lídri spolu telefonovali pred Zelenského plánovanými návštevami v Londýne, Bruseli a Ríme, kde bude rokovať o mierovom procese, uviedla vo vyhlásení kancelária predsedníčky talianskej vlády.
Ukrajinského lídra v pondelok prijme britský premiér Keir Starmer, s ktorým bude hovoriť o stave rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Na stretnutí v londýnskom sídle predsedu britskej vlády sa zúčastnia aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz.
Odchádzajúci vyslanec amerického prezidenta pre Ukrajinu Keith Kellogg v sobotu vyhlásil, že vyjednávači sú „veľmi blízko“ k uzavretiu dohody, ktorá by konflikt na Ukrajine ukončila. Ostáva podľa neho vyriešiť iba dve zostávajúce otázky, ktorými sú budúcnosť Donbasu a Záporožskej jadrovej elektrárne.
Zahranično-politický poradca Kremľa Dmitrij Ušakov však podľa ruských médií upozornil, že Spojené štáty budú vo svojom mierovom pláne musieť urobiť „radikálne zmeny“, aby bol pre Moskvu prijateľný.
Talianska premiérka v telefonáte s ukrajinským prezidentom zopakovala, že podporuje prebiehajúce rokovania a úsilie USA dosiahnuť „spravodlivý a trvalý mier“. Takisto privítala ochotu Kyjeva konať v dobrej viere a vyzvala Moskvu, aby prejavila podobnú otvorenosť.
Okrem toho potvrdila solidaritu Talianska po novej vlne „nevyberavých“ ruských útokov na ukrajinskú civilnú infraštruktúru. Jej kancelária v súvislosti s novou podporou uviedla, že generátory poskytnuté talianskymi spoločnosťami budú dodané v najbližších týždňoch.
Lídri spolu telefonovali pred Zelenského plánovanými návštevami v Londýne, Bruseli a Ríme, kde bude rokovať o mierovom procese, uviedla vo vyhlásení kancelária predsedníčky talianskej vlády.
Ukrajinského lídra v pondelok prijme britský premiér Keir Starmer, s ktorým bude hovoriť o stave rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Na stretnutí v londýnskom sídle predsedu britskej vlády sa zúčastnia aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz.
Odchádzajúci vyslanec amerického prezidenta pre Ukrajinu Keith Kellogg v sobotu vyhlásil, že vyjednávači sú „veľmi blízko“ k uzavretiu dohody, ktorá by konflikt na Ukrajine ukončila. Ostáva podľa neho vyriešiť iba dve zostávajúce otázky, ktorými sú budúcnosť Donbasu a Záporožskej jadrovej elektrárne.
Zahranično-politický poradca Kremľa Dmitrij Ušakov však podľa ruských médií upozornil, že Spojené štáty budú vo svojom mierovom pláne musieť urobiť „radikálne zmeny“, aby bol pre Moskvu prijateľný.
Talianska premiérka v telefonáte s ukrajinským prezidentom zopakovala, že podporuje prebiehajúce rokovania a úsilie USA dosiahnuť „spravodlivý a trvalý mier“. Takisto privítala ochotu Kyjeva konať v dobrej viere a vyzvala Moskvu, aby prejavila podobnú otvorenosť.
Okrem toho potvrdila solidaritu Talianska po novej vlne „nevyberavých“ ruských útokov na ukrajinskú civilnú infraštruktúru. Jej kancelária v súvislosti s novou podporou uviedla, že generátory poskytnuté talianskymi spoločnosťami budú dodané v najbližších týždňoch.