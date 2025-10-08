Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Meloniová: Podali na mňa sťažnosť za spoluúčasť na genocíde v Gaze

Na snímke talianska premiérka Giorgia Meloniová. Foto: TASR/AP

Taliansko v uplynulých týždňoch zažíva vlnu masových demonštrácií na protest proti zabíjaniu v Pásme Gazy.

Autor TASR
Rím 8. októbra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v utorok oznámila, že na ňu, jej dvoch kabinetných ministrov a šéfa zbrojárskej spoločnosti Leonardo bola na Medzinárodnom trestnom súde (ICC) podaná „sťažnosť za spoluúčasť na genocíde v Pásme Gazy“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a ANSA.

„Minister (zahraničných vecí Antonio) Tajani, (minister obrany Guido) Crosetto, riaditeľ spoločnosti Leonardo Roberto Cingolani a ja sme boli nahlásení na Medzinárodnom trestnom súde za spoluúčasť na genocíde,“ uviedla Meloniová v rozhovore pre televíznu stanicu RAI. „Verím, že na svete teraz ani v dejinách neexistuje žiadny iný prípad takéhoto obvinenia,“ dodala.

Meloniová neuviedla, kto na nich sťažnosť podal. Taliansko však v uplynulých týždňoch zažíva vlnu masových demonštrácií na protest proti zabíjaniu v Pásme Gazy. Mnohí protestujúci pri tom kritizujú okrem izraelskej vlády aj taliansku premiérku a jej ministrov.

Súčasná talianska vláda je podľa agentúry Reuters vo všeobecnosti silným podporovateľom Izraela, hoci sa od „neprimeranej ofenzívy“ v Gaze dištancovala. S Izraelom však neprerušila žiadne obchodné ani diplomatické väzby a neuznala ani Palestínsky štát podobne ako iné západné krajiny.

Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v septembri uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v Pásme Gazy „genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov“.
