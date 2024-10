Meloniová podporila právo Izraela brániť sa

Rím 7. októbra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová si v pondelok pripomenula prvé výročie teroristického útoku Hamasu na juh Izraela návštevou hlavnej synagógy v Ríme. Opätovne tiež potvrdila právo Izraela brániť sa, informoval spravodajský server The Times of Israel (TOI), píše TASR.



Meloniová odsúdila "latentný a nekontrolovateľný antisemitizmus", ktorý sa objavil po útokoch palestínskeho hnutia Hamas na Izrael. Pripomenula najmä propalestínske a protiizraelské protesty v Taliansku cez víkend, pričom niektoré prerástli do násilností.



Talianska premiérka podľa TOI uznala právo Izraela na bezpečný život v rámci jeho hraníc, ale vyjadrila zároveň poľutovanie nad devastáciou, ktorú v Pásme Gazy rozpútali izraelské jednotky. Upozornila, že tamojší Palestínčania sa stali "obeťami dvakrát: najprv cynizmu Hamasu, ktorý ich zneužíva ako ľudské štíty, a potom izraelských vojenských operácií".



Meloniová avizovala, že Taliansko bude pokračovať v snahách o okamžité prímerie v Pásme Gazy ako zástupkyňa krajiny predsedajúcej skupine siedmich priemyselne najvyspelejších štátov sveta (G7), o prepustenie izraelských rukojemníkov a stabilizáciu na izraelsko-libanonskej hranici prostredníctvom plnej implementácie rezolúcií OSN.



Od nástupu do premiérskeho úradu v roku 2022 Meloniová podnikla niekoľko iniciatív na podporu židovskej komunity v Taliansku aj Izraela. Jej strana Bratia Talianska (FdI) má korene v už neexistujúcom neofašistickom Talianskom sociálnom hnutí (MSI), ktoré po vojne v roku 1946 založili sympatizanti fašistického diktátora Benita Mussoliniho.