Meloniová požiadala, aby na podporu Ukrajincov vypínali svetlo

Rím 22. decembra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová vyzvala vo štvrtok Talianov, aby každý deň na hodinu vypli svetlá a pochopili tak núdzu Ukrajincov zápasiacich s výpadkami elektriny po ruskom ostreľovaní. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry ANSA.



"Vo všetkých kultúrach sú toto chvíle víťazstva svetla nad temnotou. Ukrajina namiesto toho prežíva tieto dni bez elektriny. Aby sme pochopili, ako sú na tom Ukrajinci, žiadam všetkých Talianov, aby na hodinu denne vypli všetku elektrinu a pochopili tak, čo to znamená, keď ľudia musia brániť slobodu a milovanú vlasť," povedala Meloniová počas zasadnutia talianskych veľvyslancov vo svete.



Premiérka talianskym diplomatom povedala, že prílišná závislosť od Spojených štátov v otázke bezpečnosti je chyba.



"Uvedomili sme si tú nadmernú závislosť - tú strategickú chybu ohľadne suverenity, ktorú robíme, keď sa vzdávame určitej časti hodnotového reťazca a energeticky závisíme od Ruska. A zrejme si uvedomíme nadmernú závislosť od Spojených štátov v oblasti bezpečnosti," uviedla.



"A sme si vedomí, že by nebolo múdre zbaviť sa závislosti od Ruska a začali závisieť od Číny. Hrozí, že to bude ďalšia chyba, ktorú urobíme," varovala Meloniová.