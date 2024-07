Meloniová pricestuje v sobotu na niekoľkodňovú návštevu Číny

Peking 25. júla (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová pricestuje v sobotu na päťdňovú návštevu Číny, oznámilo vo štvrtok čínske ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Na pozvanie čínskeho premiéra absolvuje talianska premiérka Giorgia Meloniová od 27. do 31. júla návštevu Číny," uviedla hovorkyňa čínskeho rezortu diplomacie Mao Ning.



Pôjde o prvú návštevu Meloniovej v Číne od jej nástupu do funkcie v roku 2022.



Talianska vláda vlani odstúpila od čínskej infraštruktúrnej iniciatívy Jeden pás, jedna cesta (OBOR). Taliansko bolo pritom jedinou krajinou skupiny G7, ktorá sa k iniciatíve pripojila. Meloniová pred nástupom do funkcie však uviedla, že zapojenie jej krajiny do tejto iniciatívy bola chyba.



OBOR je hlavným pilierom snahy Číny o rozšírenie svojho vplyvu v zámorí, konštatuje AFP. Nezáväzné memorandum, ktoré Taliansko s Čínou uzavrelo, pritom obsahovalo rozsiahle prísľuby týkajúce sa spolupráce v logistickom, infraštruktúrnom či finančnom sektore. Obsahovalo však málo detailov a jeho nedostatočná transparentnosť vzbudzovala nedôveru medzi spojencami Talianska.



Od odstúpenia od OBOR sa Meloniovej vláda snaží urovnať vzťahy s Čínou, ktorá je dôležitým obchodným partnerom Talianska. Šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani vlani navštívil Čínu a stretol sa so svojim rezortným kolegom Wang Im.