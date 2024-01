Meloniová prisľúbila zlepšenie spolupráce s africkými lídrami

Rím 29. januára (TASR) - Taliansko chce využiť svoju súčasnú predsednícku pozíciu v skupine siedmich najsilnejších ekonomík sveta (G7) na zlepšenie vzťahov s africkým kontinentom. Na začiatku medzinárodnej konferencie o Afrike to v pondelok v Ríme vyhlásila talianska premiérka Giorgia Meloniová, informuje agentúra DPA.



Osudy Európy a najmä Afriky sú podľa Meloniovej úzko prepojené. V spojitosti s koloniálnou históriou dodala, že dnes je potrebná "spolupráca medzi seberovnými".



V prejave na jednodňovej konferencii Meloniová načrtla viacero iniciatív a prisľúbila vyčleniť pre Afriku 5,5 miliardy eur, píše agentúra Reuters. Afrických lídrov ubezpečila, že Afrika bude mať "čestné miesto" na júnovom summite G7 v regióne Apúlia na juhu Talianska.



Do talianskej metropoly pricestovali africkí lídri z viac ako 20 krajín, ďalšie zastupujú ministri zahraničných vecí. Na konferencii sú aj predstavitelia EÚ vrátane predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej a predsedu Európskej rady Charlesa Michela.



Von der Leyenová sa opätovne vyslovila za spoločné úsilie v boji proti prevádzačom v Stredozemnom mori. Do Talianska tadiaľto za riskantných okolností prichádza veľká časť migrantov smerujúcich ďalej do krajín EÚ. Vlani dorazilo po mori na talianske pobrežie viac ako 160.000 ľudí pochádzajúcich z Afriky.



Meloniová počas predvolebnej kampane prisľúbila pokles ich počtu, v skutočnosti sa od jej nástupu do úradu v októbri 2022 počty imigrantov výrazne zvýšili, pripomína DPA.



Skupinu G7 tvorí Nemecko, Spojené štáty, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko, Kanada a Japonsko. Taliansko v G7 1. januára na jeden rok prebralo predsednícku pozíciu.