Meloniová reaguje na výrok Trumpa o vysídlení obyvateľov Pásma Gazy

Rím/Ľubľana 27. januára (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v pondelok bagatelizovala výrok prezidenta USA Donalda Trumpa o nútenom vysídľovaní Palestínčanov z Pásma Gazy, informovala v pondelok agentúra AFP.



Meloniová reagovala na Trumpov výrok zo soboty, keď vyhlásil, že si želá, aby Jordánsko a Egypt prijali Palestínčanov z Pásma Gazy. To sa podľa neho stalo po 15 mesiacoch vojny medzi Izraelom a militantnými hnutím Hamas, ktorí pred týždňom uzavreli prímerie, "zrúcaniskom".



Tento Trumpov nápad medzičasom už rozhodne odmietli palestínski lídri, Arabská liga, Jordánsko i Egypt a v pondelok odmietavý postoj k nej zaujalo aj Slovinsko.



V dôsledku vojny, ktorá sa začala útokom Hamasu na južný Izrael zo 7. októbra 2023, sa väčšina z 2,4 milióna obyvateľov Pásma Gazy sa musela v rámci hraníc enklávy presídliť, často aj viackrát. Evakuované územie izraelská armáda podrobila často nevyberanej paľbe, aby zničila infraštruktúru používanú Hamasom na útoky voči Izraelu.



Pokiaľ ide o problematiku palestínskych utečencov a presídlencov, Meloniová si nemyslí, že by "sme stáli pred nejakým definovaným plánom". Uviedla, že "nás skôr čaká diskusia s regionálnymi aktérmi, ktorých je určite potrebné do toho zapojiť".



Talianska premiérka súčasne varovala pred "výrazným vplyvom" sýrskych utečencov vo viacerých krajinách regiónu, čo "stabilizácii nepomáha".



Problém s rekonštrukciou vojnou zničeného Pásma Gazy, ktorý Trump načrtol, označila Meloniová za "komplexný".



"Trump má pravdu, keď hovorí, že obnova Gazy je očividne jednou z hlavných výziev, ktorým čelíme, a že na to, aby sme uspeli, je potrebné veľké zapojenie medzinárodného spoločenstva," povedala.



"Sú to určite veľmi zložité veci, ale skutočnosť, že sa o nich diskutuje aj na neformálnej úrovni s aktérmi v regióne, podľa mňa znamená, že chceme vážne pracovať na otázke obnovy Gazy," povedala.



Meloniová, ktorá sa pred týždňom vo Washingtone zúčastnila Trumpovej inaugurácii, v pondelok počas návštevy Saudskej Arábie vyjadrila nádej, že "sa stane mostom medzi americkou administratívou a Európskou úniou".