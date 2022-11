Meloniová: Reakcia Francúzska ohľadne migrantov bola agresívna

Rím 11. novembra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v piatok odsúdila "agresívnu reakciu" francúzskej vlády na to, že Taliansko nedovolilo lodi s utečencami zakotviť na Sicílii. Plavidlo napokon dostalo povolenie na zakotvenie vo francúzskom Toulone. TASR správu prevzala z agentúr AFP a ANSA.



"Agresívna reakcia francúzskej vlády ma veľmi zasiahla. Je nepochopiteľná a neospravedlniteľná," vyhlásila Meloniová. Dodala, že v ten istý deň, keď Francúzsko povolilo lodi zakotviť v Toulone, Taliansko prijalo 600 migrantov prichádzajúcich na malých člnoch.



"Nechápem, čo Francúzsko tak rozčuľuje? Je to preto, že Taliansko musí byť jediným možným miestom na vylodenie (migrantov) v Stredozemnom mori?" pýtala sa premiérka a dodala, že "toto predsa nie je napísané v žiadnej dohode".



Ako však pokračovala, "nie je múdre hádať sa s Francúzskom, Španielskom, Gréckom či Maltou", a chce, aby tieto štáty našli spoločné riešenie situácie.



Loď Ocean Viking, ktorú prevádzkuje francúzska organizácia SOS Méditerranée, čakala na mori na pridelenie prístavu takmer tri týždne. Na palube mala aj 57 detí.



Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin oznámil, že Francúzsko sa rozhodlo pozastaviť plánované prijatie 3500 utečencov, ktorí sú momentálne v Taliansku, pričom Francúzsko ich malo prijať v súlade s európskou dohodou o prerozdelení migrantov. Darmanin zároveň vyzval Nemecko aj ďalšie štáty EÚ, aby urobili to isté.