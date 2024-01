Meloniová: Reforma azylového systému EÚ nie je riešením migrácie

Rím 4. januára (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová nepovažuje navrhovanú reformu azylového systému Európskej únie za udržateľné riešenie neriadenej migrácie do Európy. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry DPA.



Členské krajiny EÚ a Európsky parlament dosiahli po dlhých sporoch koncom roka dohodu o zmenách v spoločnom európskom azylovom systéme. V súlade s nimi by sa mali zaviesť jednotné postupy na vonkajších hraniciach EÚ a mal by sa tiež vytvoriť mechanizmus solidarity s krajinami, ktoré sú vystavené silným migračným tlakom.



Preorganizovať by sa malo napríklad prerozdeľovanie migrantov medzi členskými krajinami EÚ. Ak nejaké krajiny nechcú prijímať migrantov, budú musieť do systému prispieť inak, napríklad financiami, vysvetľuje DPA.



"Myslím si, že nové pravidlá sú lepšie ako tie predchádzajúce. Avšak nie je to riešenie. Tento problém nikdy nevyriešime, ak budeme myslieť na to, ako sa vysporiadať s migrantmi, až keď prídu do Európy," povedala Meloniová na tlačovej konferencii v Ríme.



Podľa DPA tak dala opäť jasne najavo, že si myslí, že je potrebné zabrániť v prvom rade tomu, aby ľudia do Európy prichádzali. To chce dosiahnuť napríklad prostredníctvom dohôd s krajinami, z ktorých migranti pochádzajú.



Taliansko leží pri Stredozemnom mori oproti Líbyi, odkiaľ sa na cestu do Európy cez more vydáva veľké množstvo migrantov. Do Talianska prichádza viac žiadateľov o azyl než do väčšiny krajín EÚ.



Taliansko sa chce na migráciu a situáciu v Afrike zamerať aj v rámci svojho prebiehajúceho predsedníctva v skupine siedmich najsilnejších ekonomík sveta G7.



Snaha obmedziť prílev migrantov z Afriky podľa Meloniovej nie je charitou a vyžaduje si silné partnerstvo a strategické investície v afrických krajinách. "To, čo treba spraviť v Afrike, nie je charita. To, čo v Afrike musíme spraviť, je vybudovať seriózne strategické vzťahy ako rovnocenní," citovala Meloniovú agentúra AP.



Predsedníčka talianskej vlády zároveň zdôraznila, že je potrebné brániť aj právo na to, aby ľudia nemuseli emigrovať. "A to sa robí investíciami a stratégiou," dodala.