Meloniová rokovania s predstaviteľmi EÚ označila za pozitívne

Brusel 3. novembra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová označila svoje štvrtkové rokovania s vrcholnými predstaviteľmi Európskej únie v Bruseli za "otvorené a pozitívne". Išlo o jej prvú zahraničnú cestu od nástupu do úradu. TASR správu prevzala z agentúr APA a AFP.



Meloniová absolvovala stretnutia s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, predsedom Európskej rady Charlesom Michelom, komisárom Európskej únie zodpovedným za hospodárstvo Paolom Gentilonim a predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou.



Von der Leyenová sa Meloniovej na sociálnej sieti poďakovala za pevné posolstvo, ktoré svojou návštevou vyslala európskym inštitúciám. "Bola to dobrá príležitosť vymeniť si názory na rozhodujúce záležitosti od podpory pre Ukrajinu, energie, k (plánu obnovy) NextGenerationEU a migrácii," napísala na Twitteri.



Taliansko podľa Metsolovej vždy zohrávalo ústrednú úlohu v EÚ. "Čeliac ruskej invázii na Ukrajine, prudko sa zvyšujúcim cenám energií a rastúcej inflácii musíme držať spolu viac než kedykoľvek predtým," uviedla predsedníčka EP.



S Michelom talianska premiérka rokovala okrem iného aj o energetickej kríze, píše APA. Je podľa jej slov nevyhnutné nájsť konkrétne riešenie energetickej krízy a zastropovať ceny plynu tak rýchlo, ako len bude možné.



S Gentilonim hovorila o pláne obnovy EÚ, energetickej kríze. či konflikte na Ukrajine.



Meloniová sa v minulosti o EÚ vyjadrovala aj kriticky, pripomína APA. Jej prvá zahraničná cesta od nástupu do úradu (22. októbra) smerovala do Bruselu, čo pozorovatelia označili za pro-európsky signál.



Cieľom jej cesty bolo dať najavo, že "Taliansko sa chce podieľať, spolupracovať a brániť svoje národné záujmy v európskom rámci a spolu s ďalšími krajinami hľadať čo najlepšie riešenia na aktuálne problémy", uviedla Meloniová po rokovaniach.



Meloniová, šéfka krajne pravicovej strany Bratia Talianska (FdI), sa ujala funkcie premiérky 22. októbra. Je vôbec prvou ženou na čele talianskej vlády a zároveň prvou predstaviteľkou krajnej pravice na tomto poste od skončenia druhej svetovej vojny.