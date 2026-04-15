Meloniová: Sankcie voči Rusku a podpora Ukrajiny musia pokračovať
Rím 15. apríla (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová uviedla, že Európska únia a skupina G7 musia pokračovať v nových sankciách voči Rusku a v ďalšej finančnej podpore Ukrajiny. Meloniová to povedala v stredu na spoločnej tlačovej konferencii po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ktorým sa zhodli na posilnení obrannej spolupráce, informuje TASR podľa správ agentúr ANSA a AFP.
„Taliansko bude naďalej vyvíjať ekonomický tlak v rámci G7 a Európskej únie na Ruskú federáciu, ktorá stále neprejavuje žiadne konkrétne známky pokroku v rokovaniach, pokračuje v útokoch na civilistov a útočí na infraštruktúru,“ povedala Meloniová.
„Dvadsiaty balík sankcií, ktorý sa Európa chystá prijať, predstavuje z tohto pohľadu dôležitý krok smerom k ďalšiemu znižovaniu príjmov, ktoré poháňajú ruskú vojnovú mašinériu,“ dodala talianska premiérka.
Rovnako tak bude Taliansko podľa nej naďalej pracovať na zabezpečení poskytovania finančnej podpory, o ktorej rozhodla Rada EÚ a ktorá je základným nástrojom na zaručenie prežitia Ukrajiny. „Finančná kríza v Kyjeve by tiež spôsobila Európe nevyčísliteľné škody,“ podotkla.
Zelenskyj pricestoval do Ríma v stredu. S Meloniovou, ktorá je podporovateľkou Kyjeva, sa stretol deň po návšteve Nemecka, kde sa s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom dohodli na posilnení obrannej spolupráce, najmä v odvetví výroby dronov.
„Najvyššou diplomatickou prioritou Ukrajiny je v súčasnosti spolupráca v oblasti protivzdušnej obrany,“ napísal predtým Zelenskyj na sieti X.
„Každý deň potrebujeme rakety protivzdušnej obrany, každý deň Rusi pokračujú v útokoch na naše mestá,“ povedal ukrajinský prezident deň po tom, ako regionálne úrady na Ukrajine oznámili, že ruské útoky zabili sedem ľudí vrátane jedného dieťaťa.
Zelenskyj v utorok navštívil tiež Nórsko, kde sa s premiérom Jonasom Gahrom Störem rovnako tak dohodli na posilnení obrannej a bezpečnostnej spolupráce.
