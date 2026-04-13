Meloniová: Slová Trumpa o pápežovi sú neprijateľné
Vyjadrenia prezidenta USA pobúrili podľa AFP mnohých talianskych politikov, zatiaľ čo katolícki biskupi v USA a Taliansku sa Leva rýchlo zastali.
Autor TASR
Rím 13. apríla (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v pondelok označila za neprijateľné vyjadrenia, ktoré americký prezident Donald Trump adresoval pápežovi Levovi XIV. Šéf Bieleho domu kritizoval pápeža po tom, čo vyzval na mier na Blízkom východe, kde v súčasnosti platí pokoj zbraní vo vojne medzi USA a Iránom. Trump tiež v pondelok vyhlásil, že sa „veľmi slabému“ pápežovi neospravedlní, pretože podľa neho nie je za čo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Republikánsky prezident v príspevku, ktorý v noci zverejnil na svojej sieti Truth Social, pápežovi vyčítal okrem iného to, že je údajne priveľmi liberálny a „nerobí si dobre svoju prácu“. Novinárom neskôr povedal, že je „slabý v otázkach kriminality“ a „katastrofálny“ v zahraničnej politike. Odkazoval tým na pápežove výzvy na rokovania v súvislosti s vojnovým konfliktom USA a Izraela s Iránom.
„Slová prezidenta Trumpa o Svätom otcovi považujem za neprijateľné. Pápež je hlava katolíckej cirkvi a je správne a prirodzené, že vyzýva na mier a odsudzuje všetky formy vojny,“ uviedla vo vyhlásení Meloniová, ktorá má s Trumpom blízky vzťah.
„Nie je za čo sa ospravedlňovať. On sa mýli,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome a dodal, že pápež veľmi nesúhlasí s tým, čo USA robia v Iráne.
Leva XIV. sa verejne zastal aj iránsky prezident Masúd Pezeškiján. Vo vyhlásení na sieti X uviedol, že „v mene veľkého iránskeho národa odsudzuje urážku Jeho Svätosti“, pričom dodal, že „znesvätenie Ježiša, proroka mieru a bratstva, nie je prijateľné pre žiadneho slobodného človeka“.
Trump v noci bez komentára zverejnil aj obrázok, ktorý zrejme vytvorila umelá inteligencia a ktorý ho zobrazuje ako postavu podobnú Ježišovi Kristovi. Prezident je na obrázku oblečený v bielom rúchu s červeným plášťom a z jeho rúk vyžaruje jasné svetlo. Pravou rukou sa zároveň dotýka čela muža ležiaceho na posteli v nemocničnej košeli - podobne ako na náboženských výjavoch, ktoré znázorňujú Ježiša uzdravujúceho chorých. Obrázok bol z Trumpovho profilu medzičasom zmazaný.
Sám Lev XIV., ktorý je prvým pápežom pôvodom zo Spojených štátov, v reakcii prezidentovi odkázal, že bude aj naďalej vystupovať proti vojne a že sa jeho administratívy nebojí.
