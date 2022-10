Meloniová so šéfom NATO hovorila o potrebe obrany bezpečnosti

Rím 27. októbra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová vo štvrtkovom telefonickom rozhovore s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom potvrdila, že jej krajina plne podporuje Ukrajinu. Oznámila to jej kancelária. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Premiérka Meloniová zopakovala, že Severoatlantická aliancia je nevyhnutná na obranu bezpečnosti a spoločných hodnôt, ktoré charakterizujú identitu Západu," uvádza sa vo vyhlásení Meloniovej úradu.



Nová talianska premiérka opätovne potvrdila plnú podporu Ukrajiny, ktorá čelí ruskej agresii, ako aj "dôležitosť posilňovania záväzku NATO v boji proti hrozbám rôzneho druhu, ktoré prichádzajú zo všetkých strategických smerov".



Stoltenberg po telefonáte na sociálnej sieti Twitter napísal, že Taliansko je angažovaným spojencom, ktorý významne prispieva k zastrašovacej politike a obrane. Považuje ho tiež za kľúčovú krajinu v rámci podpory spojencov Ukrajiny.



"NATO sa nenechá zastrašiť ani odradiť od podpory sebaobrany Ukrajiny - tak dlho, ako to bude potrebné," dodal.



Meloniová v utorok telefonicky hovorila aj s americkým prezidentom Joeom Bidenom. V rozhovore zdôraznila "hlboké priateľstvo, ktoré spája" obe krajiny a dôležitosť transatlantického partnerstva, "najmä vo svetle historických výziev, ktorým čelia západné demokracie, ako je vojna na Ukrajine a energetická a potravinová kríza".



Šéfka krajne pravicovej strany Bratia Talianska (FdI) Meloniová v sobotu 22. októbra zložila prísahu do rúk talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu. Taliansko tak má historicky prvýkrát na čele vlády ženu a zároveň prvú predstaviteľku krajnej pravice od skončenia druhej svetovej vojny. Jej koaličnými partnermi sú strany Liga Mattea Salviniho a Vpred Taliansko (Forza Italia, FI) expremiéra Silvia Berlusconiho.