Utorok 21. apríl 2026Meniny má Ervin
Meloniová: Sporný plán odmien pre právnikov za repatriácie sa upraví

Na archívnej snímke Talianska premiérka Giorgia Meloniová. Foto: TASR/AP

Podľa návrhu zákona by právnici, ktorí pomôžu migrantom pri dobrovoľnej repatriácii, dostali v prípade úspešného procesu štátne prostriedky.

Autor TASR
Rím 21. apríla (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová uviedla v utorok, že jej vláda je pripravená urobiť zmeny v spornom pláne, na základe ktorého by ponúkala finančné odmeny právnikom pomáhajúcim s repatriáciou migrantov. Vo všeobecnosti však tento plán stále podporuje, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.

Podľa návrhu zákona by právnici, ktorí pomôžu migrantom pri dobrovoľnej repatriácii, dostali v prípade úspešného procesu štátne prostriedky. Parlament bude o návrhu rozhodovať v priebehu tohto týždňa. Asociácie právnikov a sudcov označili opatrenie za protiústavné a obavy vyjadril aj prezident Sergio Matteralla. V prípade schválenia v parlamente ho z rovnakých dôvodov môže odmietnuť podpísať.

Podľa Únie talianskych trestnoprávnych komôr je návrh zákona „nezlučiteľný s ústavou a najzákladnejšími princípmi právnej etiky“, keďže „mení obhajcov na nástroj vládnej politiky v oblasti remigrácie“.

Meloniová potvrdila, že vláda dostala od úradu prezidenta a právnikov „technické pripomienky“ k návrhu zákona, ktoré budú zohľadnené neskôr.

Opatrenie je súčasťou takzvaného bezpečnostného dekrétu, ktorý musí schváliť dolná komora parlamentu do 25. apríla, inak stratí platnosť. Ak by došlo k jeho zmenám a doplneniam, musel by o tom hlasovať aj Senát, horná komora parlamentu. „Na opravu dekrétu už nemáme časovú rezervu,“ uviedla Meloniová, pričom sa bližšie nevyjadrila k budúcim zmenám a doplneniam.

Dekrét vyčleňuje 1,2 milióna eur na bonusy pre právnikov na roky 2026 až 2028 a podľa všetkého bude schválený v súčasnej podobe, pričom ho následne môže zmeniť legislatívne opatrenie.
Neprehliadnite

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle